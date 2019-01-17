"أرامكو" تحتفل غداً بتركيب أول توربينات الرياح في طريف

بالتعاون مع "جنرال إلكتريك".. ويفتح باباً جديدًا لتنويع مصادر الطاقة

تحتفل شركة أرامكو السعودية غداً الثلاثاء بتدشين باكورة توربينات الرياح التي طورتها بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك، وسيتم تركيبها في مرفق توزيع المنتجات البترولية في محافظة طريف.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة، ويفتح باباً جديدًا لتنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الطاقة في المملكة، ووصلت محافظة طريف قبل أيام توربينات الرياح، ويصل طول الريشة حوالي 60 متراً.

وتم تحديد هدف مبدئي، وهو توليد 9.5 جيجاواط باستخدام الطاقة المتجددة بعد تعاون قسم الموارد المتجددة في “أرامكو السعودية لأنظمة الطاقة” مع شركة “جنرال إلكتريك” لتركيب أول توربينات الرياح في المملكة، وذلك في محطة طريف لتوزيع الطاقة.

ووقع اختيار أرامكو على مدينة طريف من بين أربعة مواقع محتملة نظراً لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها وتوفر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 برميل في السنة، ومن المقرر أن تصل ذروة توليد توربينات الرياح 2.75 ميغاواط من الكهرباء وهي كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.

وستكون توربينات الرياح بمجرد بدء تشغيلها التجريبي علامة ساطعة تضيء سماء مدينة طريف حيث سيبلغ ارتفاعها 145 متراً؛ أما قطر الشفرات الدوارة للتوربينات يتجاوز قطرها الممتد بطول 120 متراً، وعمدت جنرال إلكتريك إلى تطوير توربينات الرياح ونظام التحكم بها خصيصاً للحد من مستوى الضجيج الذي قد يصدر عن الشفرات الدوارة التي تعادل سرعة أطرافها ثلث سرعة الصوت.

