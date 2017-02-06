"أرامكو" ترصد مليوناً و800 ألف ريال لاستكمال مشروع الخير بينبع

10 وحدات سكنية جديدة بالمحافظة.. و"السليم" يثمّن جهودها

قدّم وكيل الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية بينبع، سامي ساعاتي، لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة مبلغَ مليون وثمانمائة ألف ريال؛ لاستكمال مشروع "منازل الخير"، وبناء عدد 10 وحدات سكنية جديدة بالمحافظة، بالتعاون مع المستودع الخيري ومجلس المسؤولية الاجتماعية.

واستقبل محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، بمكتبه بالمحافظة، "ساعاتي"؛ مثنياً على الجهود التي تبذلها الشركة في دعمها لأعمال الخير بالمحافظة ومراكزها.

وفي نهاية اللقاء قدّم محافظ ينبع شكره وتقديره لمسؤولي شركة أرامكو السعودية؛ على ما تُقَدّمه الشركة من دعم في مجال المسؤولية الاجتماعية.