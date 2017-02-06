النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

أزمة إيقاف رواتب "غرفة تبوك" تتفاعل.. أرصدة تكفي وعضو يستعد لدفعها!

تتواصل منذ 10 أيام وهاشتاقها يصل للترند.. ودخول المدارس يضاعف المعاناة

 واصل متضررو الغرفة التجارية بتبوك معاناتهم؛ إثر توقف رواتبهم لليوم العاشر على التوالي؛ حيث وصل هاشتاق "#موظفين_غرفة_تبوك_بدون_رواتب" للترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ فيما ضاعف دخول المدارس المعاناة؛ لعدم تمكن المتضررين من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

وقال عضو مجلس الإدارة بغرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل، لـ"سبق"، إن إيقاف رواتب الموظفين حادثة غريبة جداً، ولم يسبق أن حدثت منذ أن أنشئت غرفة تبوك، مشيراً إلى أن إمكانيات وأرصدة الغرفة تكفي لرواتب سنوات قادمة.

ووصف "الرحيل"  ما حصل بأنه  سوء إدارة بتدخل رئيس مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي ومخالفته للنظام، بالرغم من محاولة زملائنا أعضاء المجلس احتواء الموضوع وعدم التدخل بالجهاز التنفيذي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تبوك خالد ناصر البلوي، في تصريح لـ"سبق"، استعداده لدفع كامل رواتب الموظفين في حال تعذر على الغرفة دفعها، مشدداً على أن تأخير رواتب موظفي الغرفة غير مقبول مهما كان التبرير من رئيس مجلس الإدارة.

يُذكر أن "سبق" تابعت أزمة غرفة تبوك من إيقاف رواتب الموظفين في عدة تقارير، وقد  برر فيها رئيس الغرفة التجارية بتبوك سعيد العسيري، في تصريح سابق لـ"سبق" بأن المسيرات تم استعادتها من البنوك لأسباب فنية، وسيتم إعادتها بعد تصحيح الأخطاء والملاحظات، مشيرًا إلى أن المسيرات أُرسلت للبنك قبل أن تُعتمد الميزانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أزمة إيقاف رواتب "غرفة تبوك" تتفاعل.. أرصدة تكفي وعضو يستعد لدفعها!
سبق

 واصل متضررو الغرفة التجارية بتبوك معاناتهم؛ إثر توقف رواتبهم لليوم العاشر على التوالي؛ حيث وصل هاشتاق "#موظفين_غرفة_تبوك_بدون_رواتب" للترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ فيما ضاعف دخول المدارس المعاناة؛ لعدم تمكن المتضررين من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

وقال عضو مجلس الإدارة بغرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل، لـ"سبق"، إن إيقاف رواتب الموظفين حادثة غريبة جداً، ولم يسبق أن حدثت منذ أن أنشئت غرفة تبوك، مشيراً إلى أن إمكانيات وأرصدة الغرفة تكفي لرواتب سنوات قادمة.

ووصف "الرحيل"  ما حصل بأنه  سوء إدارة بتدخل رئيس مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي ومخالفته للنظام، بالرغم من محاولة زملائنا أعضاء المجلس احتواء الموضوع وعدم التدخل بالجهاز التنفيذي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تبوك خالد ناصر البلوي، في تصريح لـ"سبق"، استعداده لدفع كامل رواتب الموظفين في حال تعذر على الغرفة دفعها، مشدداً على أن تأخير رواتب موظفي الغرفة غير مقبول مهما كان التبرير من رئيس مجلس الإدارة.

يُذكر أن "سبق" تابعت أزمة غرفة تبوك من إيقاف رواتب الموظفين في عدة تقارير، وقد  برر فيها رئيس الغرفة التجارية بتبوك سعيد العسيري، في تصريح سابق لـ"سبق" بأن المسيرات تم استعادتها من البنوك لأسباب فنية، وسيتم إعادتها بعد تصحيح الأخطاء والملاحظات، مشيرًا إلى أن المسيرات أُرسلت للبنك قبل أن تُعتمد الميزانية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:47 AM
تتواصل منذ 10 أيام وهاشتاقها يصل للترند.. ودخول المدارس يضاعف المعاناة

أزمة إيقاف رواتب "غرفة تبوك" تتفاعل.. أرصدة تكفي وعضو يستعد لدفعها!

A A A
بدر الجبل - تبوك
8
6,216

 واصل متضررو الغرفة التجارية بتبوك معاناتهم؛ إثر توقف رواتبهم لليوم العاشر على التوالي؛ حيث وصل هاشتاق "#موظفين_غرفة_تبوك_بدون_رواتب" للترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ فيما ضاعف دخول المدارس المعاناة؛ لعدم تمكن المتضررين من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

وقال عضو مجلس الإدارة بغرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل، لـ"سبق"، إن إيقاف رواتب الموظفين حادثة غريبة جداً، ولم يسبق أن حدثت منذ أن أنشئت غرفة تبوك، مشيراً إلى أن إمكانيات وأرصدة الغرفة تكفي لرواتب سنوات قادمة.

ووصف "الرحيل"  ما حصل بأنه  سوء إدارة بتدخل رئيس مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي ومخالفته للنظام، بالرغم من محاولة زملائنا أعضاء المجلس احتواء الموضوع وعدم التدخل بالجهاز التنفيذي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تبوك خالد ناصر البلوي، في تصريح لـ"سبق"، استعداده لدفع كامل رواتب الموظفين في حال تعذر على الغرفة دفعها، مشدداً على أن تأخير رواتب موظفي الغرفة غير مقبول مهما كان التبرير من رئيس مجلس الإدارة.

يُذكر أن "سبق" تابعت أزمة غرفة تبوك من إيقاف رواتب الموظفين في عدة تقارير، وقد  برر فيها رئيس الغرفة التجارية بتبوك سعيد العسيري، في تصريح سابق لـ"سبق" بأن المسيرات تم استعادتها من البنوك لأسباب فنية، وسيتم إعادتها بعد تصحيح الأخطاء والملاحظات، مشيرًا إلى أن المسيرات أُرسلت للبنك قبل أن تُعتمد الميزانية.

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة