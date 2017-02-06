أزمة إيقاف رواتب "غرفة تبوك" تتفاعل.. أرصدة تكفي وعضو يستعد لدفعها!

تتواصل منذ 10 أيام وهاشتاقها يصل للترند.. ودخول المدارس يضاعف المعاناة

واصل متضررو الغرفة التجارية بتبوك معاناتهم؛ إثر توقف رواتبهم لليوم العاشر على التوالي؛ حيث وصل هاشتاق "#موظفين_غرفة_تبوك_بدون_رواتب" للترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ فيما ضاعف دخول المدارس المعاناة؛ لعدم تمكن المتضررين من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

وقال عضو مجلس الإدارة بغرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل، لـ"سبق"، إن إيقاف رواتب الموظفين حادثة غريبة جداً، ولم يسبق أن حدثت منذ أن أنشئت غرفة تبوك، مشيراً إلى أن إمكانيات وأرصدة الغرفة تكفي لرواتب سنوات قادمة.

ووصف "الرحيل" ما حصل بأنه سوء إدارة بتدخل رئيس مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي ومخالفته للنظام، بالرغم من محاولة زملائنا أعضاء المجلس احتواء الموضوع وعدم التدخل بالجهاز التنفيذي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تبوك خالد ناصر البلوي، في تصريح لـ"سبق"، استعداده لدفع كامل رواتب الموظفين في حال تعذر على الغرفة دفعها، مشدداً على أن تأخير رواتب موظفي الغرفة غير مقبول مهما كان التبرير من رئيس مجلس الإدارة.

يُذكر أن "سبق" تابعت أزمة غرفة تبوك من إيقاف رواتب الموظفين في عدة تقارير، وقد برر فيها رئيس الغرفة التجارية بتبوك سعيد العسيري، في تصريح سابق لـ"سبق" بأن المسيرات تم استعادتها من البنوك لأسباب فنية، وسيتم إعادتها بعد تصحيح الأخطاء والملاحظات، مشيرًا إلى أن المسيرات أُرسلت للبنك قبل أن تُعتمد الميزانية.