النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أزمة دم بـ"مختبر الرياض".. والنتيجة طلب تأجيل العمليات بـ"سعود الطبية"

​"البنك" لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج

علمت "سبق" أن المختبر الإقليمي لبنك الدم بالرياض، يعاني أزمة شديدة بسبب النقص في رصيد كرات الدم الحمراء المركزة من فصيلة الدم O+،O-   الأمر الذي دفعه لإرسال خطاب لمدينة الملك سعود الطبية يشعرها فيه بأن البنك لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج لتلك الفصيلة لأي من مرضى المدينة، وخاصة في أقسام الطوارئ والولادة.

وبدورها، طلبت إدارة البنك المركزي من المدينة الطبية تأجيل طلبات نقل الدم الروتينية، وخصوصاً للفصيلةO+ ، O-   وتخفيض عدد العمليات الروتينية خلال تلك الفترة لمرضى الفصيلة، وإعادة جدولتها للأشهر المقبلة.

وأِشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن نقص الدم في حال استمراره سيخلق حالة إرباك وسط المرضى والمرافقين في مدينة الملك سعود الطبية؛ بسبب تأجيل العمليات، والتي سينتج عنها طوابير من الانتظار للمرضى، لا سيما وأن بعض العمليات ترد بشكل مفاجئ مثل الولادة، كما أن غياب بعض فصائل الدم وعدم توفرها سيشكل خطراً للحالات الحرجة التي تصل للطوارئ.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أزمة دم بـ"مختبر الرياض".. والنتيجة طلب تأجيل العمليات بـ"سعود الطبية"
سبق

علمت "سبق" أن المختبر الإقليمي لبنك الدم بالرياض، يعاني أزمة شديدة بسبب النقص في رصيد كرات الدم الحمراء المركزة من فصيلة الدم O+،O-   الأمر الذي دفعه لإرسال خطاب لمدينة الملك سعود الطبية يشعرها فيه بأن البنك لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج لتلك الفصيلة لأي من مرضى المدينة، وخاصة في أقسام الطوارئ والولادة.

وبدورها، طلبت إدارة البنك المركزي من المدينة الطبية تأجيل طلبات نقل الدم الروتينية، وخصوصاً للفصيلةO+ ، O-   وتخفيض عدد العمليات الروتينية خلال تلك الفترة لمرضى الفصيلة، وإعادة جدولتها للأشهر المقبلة.

وأِشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن نقص الدم في حال استمراره سيخلق حالة إرباك وسط المرضى والمرافقين في مدينة الملك سعود الطبية؛ بسبب تأجيل العمليات، والتي سينتج عنها طوابير من الانتظار للمرضى، لا سيما وأن بعض العمليات ترد بشكل مفاجئ مثل الولادة، كما أن غياب بعض فصائل الدم وعدم توفرها سيشكل خطراً للحالات الحرجة التي تصل للطوارئ.
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:31 PM
​"البنك" لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج

أزمة دم بـ"مختبر الرياض".. والنتيجة طلب تأجيل العمليات بـ"سعود الطبية"

A A A
بدر الجبل - الرياض
16
11,869

علمت "سبق" أن المختبر الإقليمي لبنك الدم بالرياض، يعاني أزمة شديدة بسبب النقص في رصيد كرات الدم الحمراء المركزة من فصيلة الدم O+،O-   الأمر الذي دفعه لإرسال خطاب لمدينة الملك سعود الطبية يشعرها فيه بأن البنك لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج لتلك الفصيلة لأي من مرضى المدينة، وخاصة في أقسام الطوارئ والولادة.

وبدورها، طلبت إدارة البنك المركزي من المدينة الطبية تأجيل طلبات نقل الدم الروتينية، وخصوصاً للفصيلةO+ ، O-   وتخفيض عدد العمليات الروتينية خلال تلك الفترة لمرضى الفصيلة، وإعادة جدولتها للأشهر المقبلة.

وأِشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن نقص الدم في حال استمراره سيخلق حالة إرباك وسط المرضى والمرافقين في مدينة الملك سعود الطبية؛ بسبب تأجيل العمليات، والتي سينتج عنها طوابير من الانتظار للمرضى، لا سيما وأن بعض العمليات ترد بشكل مفاجئ مثل الولادة، كما أن غياب بعض فصائل الدم وعدم توفرها سيشكل خطراً للحالات الحرجة التي تصل للطوارئ.
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,984
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,886
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة