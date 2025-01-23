أزمة دم بـ"مختبر الرياض".. والنتيجة طلب تأجيل العمليات بـ"سعود الطبية"

​"البنك" لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج

علمت "سبق" أن المختبر الإقليمي لبنك الدم بالرياض، يعاني أزمة شديدة بسبب النقص في رصيد كرات الدم الحمراء المركزة من فصيلة الدم O+،O- الأمر الذي دفعه لإرسال خطاب لمدينة الملك سعود الطبية يشعرها فيه بأن البنك لا يمكنه تغطية حالات الاحتياج الحرج لتلك الفصيلة لأي من مرضى المدينة، وخاصة في أقسام الطوارئ والولادة.

وبدورها، طلبت إدارة البنك المركزي من المدينة الطبية تأجيل طلبات نقل الدم الروتينية، وخصوصاً للفصيلةO+ ، O- وتخفيض عدد العمليات الروتينية خلال تلك الفترة لمرضى الفصيلة، وإعادة جدولتها للأشهر المقبلة.

وأِشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن نقص الدم في حال استمراره سيخلق حالة إرباك وسط المرضى والمرافقين في مدينة الملك سعود الطبية؛ بسبب تأجيل العمليات، والتي سينتج عنها طوابير من الانتظار للمرضى، لا سيما وأن بعض العمليات ترد بشكل مفاجئ مثل الولادة، كما أن غياب بعض فصائل الدم وعدم توفرها سيشكل خطراً للحالات الحرجة التي تصل للطوارئ.

