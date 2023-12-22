أسبوع أسود لميليشيا الحوثي بعد مقتل قائدها ومساعده ومجموعة ضباط قبالة نجران

الجيش السعودي أجهز عليهم بعد محاولتهم التسلل.. والانقلابيون يتكتمون

أسبوع أسود تعيشه مليشيات الحوثي وجيش المخلوع بعد أن أجهزت القوات السعودية على قادة لهما حاولوا التسلل إلى نجران، إذ تمكن أبطال الجيش السعودي من قتل هؤلاء القادة، في وقت تكتمت الميليشيات عن ذلك، ولم تعترف بمصرعهم، وهم قائد ومساعده ومجموعة من الضباط.



وحاولت المليشيات إخفاء حجم خسائرها بنيران القوات البرية والقوات السعودية على الحد الجنوبي في محاولة لعدم هروب مقاتليها، خاصة بعد هروب الكثير في جبهات متفرقة بعد مقتل قيادات بنيران أبطال الجيش السعودي.



وبينت المصادر أن القوات السعودية قضت على مجموعة كاملة يصل عدد أفرادها إلى 12 شخصا وجميعهم يحملون رتب عسكرية وينتمون للقوات الخاصة التي تمثل نخبة قوات الجيش اليمني سابقا والموالية للمخلوع ومليشيا الحوثي حاليا.



وكانت مقاتلة تابعة للتحالف قد قتلت في سبتمبر الماضي العميد حسن الملصي قائد جبهة نجران التابعة للانقلابين وقتل معه 3 ضباط من الحرس الجمهوري ليتم تعيين العقيد البياضي بديلا عنه لقيادة الجبهة لكنه لقي مصرعه مع كل مساعديه أثناء محاولتهم التسلل إلى نجران عبر تجاوز الحد الجنوبي.