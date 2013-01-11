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أسبوع نشط يدعم الانضباط المدرسي بتعليم عسير

 حولت مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمنطقة عسير، الأسبوع الجاري إلى أسبوع نشط، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج النوعية والأنشطة الطلابية، التي جعلت من اليوم الدراسي أكثر فاعلية وحيوية.

وحول هذا السياق أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان ، أن جميع المدارس تعمل لتحقيق نسبة عالية من الانضباط المدرسي، وتمكين الطلاب والطالبات  من الاستفادة من حضورهم للمدارس خلال هذا الأسبوع ، والاستفادة من اليوم الدراسي الكامل بالشكل المطلوب .

وقد نفذت عدة  مدارس بتعليم المنطقة مبادرات للاستفادة من أسبوع الانضباط المدرسي، حيث فعلت مدارس الأندلس الأهلية برنامجا منوعا بعنوان " الأسبوع النشط" ، والذي تضمن العناية بالمسار العلمي والمناهج الدراسية ، ومسابقة بعنوان " النجم الأندلسي " ، و يوما مفتوحا تضمن برامج ترفيهية منوعة ، إضافة إلى مسابقة ثقافية ، ودوري رياضي ، وخيمة ثقافية وأدبية ، وخصصت المدارس مجموعة من الهدايا القيمة  للفصول والطلاب المتميزين في أسبوع الانضباط .  

فيما اعتمدت ابتدائية الذكر النموذجية خطة لتنشيط الأسبوع الحالي ،من خلال تكريم الفصل المثالي بشكل يومي ، إضافة إلى إقامة مجموعة من المنافسات الثقافية والرياضية ، وإقامة دورات متخصصة في الخط العربي.

في سياق متصل عمدت ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بأحد رفيدة إلى إقامة مجموعة من البرامج خلال الأسبوع الحالي ، تضمنت تكريم بنات المرابطين والشهداء من خلال برنامج " عيونكم على حدودنا وعيوننا على أبنائكم " .

من جانبها تواصل إدارة الإشراف التربوي جولاتها على المدارس،  بهدف دعم وتعزيز وتحفيز الميدان التربوي خلال الأسبوع الجاري ، وتقديم العون لقادة وقائدات المدارس ، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنشيط الأسبوع الحالي ،وتحفيز الطلاب على الحضور.

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أسبوع نشط يدعم الانضباط المدرسي بتعليم عسير
سبق

 حولت مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمنطقة عسير، الأسبوع الجاري إلى أسبوع نشط، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج النوعية والأنشطة الطلابية، التي جعلت من اليوم الدراسي أكثر فاعلية وحيوية.

وحول هذا السياق أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان ، أن جميع المدارس تعمل لتحقيق نسبة عالية من الانضباط المدرسي، وتمكين الطلاب والطالبات  من الاستفادة من حضورهم للمدارس خلال هذا الأسبوع ، والاستفادة من اليوم الدراسي الكامل بالشكل المطلوب .

وقد نفذت عدة  مدارس بتعليم المنطقة مبادرات للاستفادة من أسبوع الانضباط المدرسي، حيث فعلت مدارس الأندلس الأهلية برنامجا منوعا بعنوان " الأسبوع النشط" ، والذي تضمن العناية بالمسار العلمي والمناهج الدراسية ، ومسابقة بعنوان " النجم الأندلسي " ، و يوما مفتوحا تضمن برامج ترفيهية منوعة ، إضافة إلى مسابقة ثقافية ، ودوري رياضي ، وخيمة ثقافية وأدبية ، وخصصت المدارس مجموعة من الهدايا القيمة  للفصول والطلاب المتميزين في أسبوع الانضباط .  

فيما اعتمدت ابتدائية الذكر النموذجية خطة لتنشيط الأسبوع الحالي ،من خلال تكريم الفصل المثالي بشكل يومي ، إضافة إلى إقامة مجموعة من المنافسات الثقافية والرياضية ، وإقامة دورات متخصصة في الخط العربي.

في سياق متصل عمدت ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بأحد رفيدة إلى إقامة مجموعة من البرامج خلال الأسبوع الحالي ، تضمنت تكريم بنات المرابطين والشهداء من خلال برنامج " عيونكم على حدودنا وعيوننا على أبنائكم " .

من جانبها تواصل إدارة الإشراف التربوي جولاتها على المدارس،  بهدف دعم وتعزيز وتحفيز الميدان التربوي خلال الأسبوع الجاري ، وتقديم العون لقادة وقائدات المدارس ، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنشيط الأسبوع الحالي ،وتحفيز الطلاب على الحضور.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
04:16 PM

أسبوع نشط يدعم الانضباط المدرسي بتعليم عسير

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بندر آل عوض - عسير
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 حولت مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمنطقة عسير، الأسبوع الجاري إلى أسبوع نشط، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج النوعية والأنشطة الطلابية، التي جعلت من اليوم الدراسي أكثر فاعلية وحيوية.

وحول هذا السياق أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان ، أن جميع المدارس تعمل لتحقيق نسبة عالية من الانضباط المدرسي، وتمكين الطلاب والطالبات  من الاستفادة من حضورهم للمدارس خلال هذا الأسبوع ، والاستفادة من اليوم الدراسي الكامل بالشكل المطلوب .

وقد نفذت عدة  مدارس بتعليم المنطقة مبادرات للاستفادة من أسبوع الانضباط المدرسي، حيث فعلت مدارس الأندلس الأهلية برنامجا منوعا بعنوان " الأسبوع النشط" ، والذي تضمن العناية بالمسار العلمي والمناهج الدراسية ، ومسابقة بعنوان " النجم الأندلسي " ، و يوما مفتوحا تضمن برامج ترفيهية منوعة ، إضافة إلى مسابقة ثقافية ، ودوري رياضي ، وخيمة ثقافية وأدبية ، وخصصت المدارس مجموعة من الهدايا القيمة  للفصول والطلاب المتميزين في أسبوع الانضباط .  

فيما اعتمدت ابتدائية الذكر النموذجية خطة لتنشيط الأسبوع الحالي ،من خلال تكريم الفصل المثالي بشكل يومي ، إضافة إلى إقامة مجموعة من المنافسات الثقافية والرياضية ، وإقامة دورات متخصصة في الخط العربي.

في سياق متصل عمدت ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بأحد رفيدة إلى إقامة مجموعة من البرامج خلال الأسبوع الحالي ، تضمنت تكريم بنات المرابطين والشهداء من خلال برنامج " عيونكم على حدودنا وعيوننا على أبنائكم " .

من جانبها تواصل إدارة الإشراف التربوي جولاتها على المدارس،  بهدف دعم وتعزيز وتحفيز الميدان التربوي خلال الأسبوع الجاري ، وتقديم العون لقادة وقائدات المدارس ، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنشيط الأسبوع الحالي ،وتحفيز الطلاب على الحضور.

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