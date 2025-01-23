أسراب المقاتلات السعودية تثير فخر المواطنين في سماء "عاصمة القرار العربي"

تستعدّ لعرض جوي حاملة رسالة مفادها: "نُحلّق من أجلكم وقادرون على حمايتكم بعد الله"

أثارت مشاهد أسراب المقاتلات والطائرات العسكرية في سماء عاصمة القرار العربي "الرياض"، مشاعر الفخر لدى المواطنين والمقيمين جميعاً، والذين حرصوا على مشاهدة حجم القوات الملكية الجوية، والتقاط صور لها وهي بسماء الوطن، وإن كانت القوة التي تجوب أجواء العاصمة مجرد مشاركة رمزية للقوات الجوية المنتشرة مقاتلاتها في أرجاء الوطن.

وتستعد تلك المقاتلات لأحد العروض الجوية المصاحبة لإحدى المناسبات الرسمية، مرسلة في الوقت ذاته رسالة للمواطنين والمقيمين في بلاد الحرمين مفادها: "نُحلّق لأجلكم وقادرون على حمايتكم -بعد الله- ولن نزحف عندما نشعر بأن هناك شيئاً يدفعنا للطيران".