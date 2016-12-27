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أسرة "الحاوي" تحتفل بتقاعده في الجبيل

احتفلت أسرة "الشيخ عبدالله بن أحمد الحاوي الغامدي" بمناسبة تقاعده من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".  

وحضر الحفل الذي أقيم بمدينة الجبيل الصناعية مساء أمس؛ لفيف من الزملاء والمسؤولين والإعلاميين، كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي تنوعت بين كلمات وقصائد شعرية وشيلات إنشادية.

وفي ختام الحفل تسلّم المحتفى به الهدايا والدروع التذكارية من زملائه ومحبيه والتقطت الصور التذكارية.


"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقاعده وتتمنى له حياة سعيدة.

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أسرة "الحاوي" تحتفل بتقاعده في الجبيل
سبق

احتفلت أسرة "الشيخ عبدالله بن أحمد الحاوي الغامدي" بمناسبة تقاعده من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".  

وحضر الحفل الذي أقيم بمدينة الجبيل الصناعية مساء أمس؛ لفيف من الزملاء والمسؤولين والإعلاميين، كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي تنوعت بين كلمات وقصائد شعرية وشيلات إنشادية.

وفي ختام الحفل تسلّم المحتفى به الهدايا والدروع التذكارية من زملائه ومحبيه والتقطت الصور التذكارية.


"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقاعده وتتمنى له حياة سعيدة.

27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
12:24 AM

أسرة "الحاوي" تحتفل بتقاعده في الجبيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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احتفلت أسرة "الشيخ عبدالله بن أحمد الحاوي الغامدي" بمناسبة تقاعده من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".  

وحضر الحفل الذي أقيم بمدينة الجبيل الصناعية مساء أمس؛ لفيف من الزملاء والمسؤولين والإعلاميين، كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي تنوعت بين كلمات وقصائد شعرية وشيلات إنشادية.

وفي ختام الحفل تسلّم المحتفى به الهدايا والدروع التذكارية من زملائه ومحبيه والتقطت الصور التذكارية.


"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقاعده وتتمنى له حياة سعيدة.

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