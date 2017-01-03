150 أسرة منتجة تتأهب لعرض منتجاتها في "مهرجان سوق مكة"

أكدوا أنَّ مثل هذه المهرجانات تدرّ عليهم عوائد مادية مربحة

تتنافس 150 أسرة منتجة بمكة المكرمة في مهرجان "سوق مكة" لعرض منتجاتها وتسويقها لرواد المهرجان، وذلك بعد أن استعدت الأسر لتقديم ما لديها من خلال تنوع البضائع التي سيتم بيعها.



وأكد عدد من الأسر المنتجة لـ"سبق" أنَّ فور بدء الإعلان عن موعد المهرجان تم التقدم لحجز مواقعها بداخل أروقة المهرجان، موضحين أن مثل هذه المهرجانات تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من منتجات أسرية، كما أكدوا تلقيهم عوائدَ مادية مربحة، وأضافوا أنهم يلمسون دعم المجتمع لهم من خلال شراء المنتجات التي يتم عرضها والتي تتوافق مع ما يحتاجونه.



ويرعى أمين العاصمة المقدسة "الدكتور أسامة بن فضل البار" حفل افتتاح "سوق مكة" الاجتماعي الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة "١٤٣٨/٤/٨" إلى "١٤٣٨/٧/٨"، وسيتضمن العديد من الفعاليات المنوعة.



وقال مدير المهرجان "أحمد الحسن": "إنَّ الهدف من المهرجان هو دعم الأسر المنتجة، ومشاركتها في تسويق منتجاتها في هذا المحفل الجميل، وكذلك تشجيع الأيدي العاملة من النساء للاعتماد على النفس في كسب الرزق، كذلك إتاحة الفرصة للشباب من خلال وضع أكشاك يتم البيع فيها من قبل الشباب السعودي دعمًا للمشاريع الصغيرة".



وأضاف: "كما يشهد العديد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، كما تتضمن فعاليات المهرجان مشاركة "١٥٠" أسرة منتجة من مكة المكرمة بمختلف الأنشطة، وكذلك مشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين وفعاليات المسرح والفلكلور المكي والتراث المكي، ومشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من البرامج والفعاليات.



يشار إلى أنَّ حفل الافتتاح سيقام مساء الجمعة المقبل بحديقة الحسينية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية بحي العزيزية، في تمام الساعة الثامنة عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وجمع من أهالي مكة المكرمة.

