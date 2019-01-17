8 أشخاص يربحون 116 مليار دولار خلال أسبوعين

بعد أن كانت ثرواتهم تعادل ثروات النصف الأفقر في العالم

ارتفع مجموع ثروات 8 أشخاص في العالم حوالي 116 مليار دولار خلال أسبوعين فقط، بعد أن كانت ثرواتهم في نهاية العام 2016 تعادل ثروات النصف الأفقر من سكان العالم، أي 3.6 مليار نسمة.



فبعد مرور أسبوعين على بدء العام 2017، أي حتى 16 يناير، ارتفعت مجموع ثروات أغنى أغنياء العالم الثمانية إلى 492 مليار دولار – بحسب سكاي نيوز عربية- بعد أن بلغ صافي ثرواتهم بنهاية العام 2016 نحو 376.2 مليار دولار.



وكالعادة احتل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس "61 عامًا" المركز الأول بين الأثرياء بثروة بلغت حاليًا 84.2 مليار دولار، بعد أن كان صافي ثروته بنهاية العام الماضي 75 مليار دولار.



وجاء خلفه الإسباني أمانسيو أورتيغا، مؤسس شركة "زارا" البالغ من العمر 80 عامًا، وبلغت ثروته حتى السادس عشر من يناير 2017 نحو 72.8 مليار دولار، بعد أن كانت حتى أواخر العام الماضي 67 مليار دولار.



رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت "86 عامًا" حل ثالثاً بثروة بلغت 72.5 مليار دولار، فيما كان قد أنهى العام 2016 بثروة بلغت 60 مليار دولار.



أما رجل الاتصالات المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم "76 عاماً" فقد تراجعت ثروته من 50 مليار دولار بنهاية 2016، وهي الثروة التي وضعته في المركز الرابع بين أثرياء العالم، إلى 48.4 مليار دولار حتى الآن.



وحل جيف بيزوس "53 عاماً"، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في المركز الخامس بثروة بلغت 45.2 بنهاية 2016، قبل أن يزيد حجمها الآن إلى 70.3 مليار دولار.



وحل مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ "32 عاما" في المركز السادس بثروة بلغت بنهاية العام الماضي 44.6 مليار دولار، قبل أن تزداد ثروته حتى 16 يناير إلى 53.8 مليار دولار.



ولم يتمكن الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري إليسون "72 عاماً" من زيادة ثروته البالغة بنهاية 2016، 43.6 مليار دولار، أكثر من 5 مليارات دولار خلال أسبوعين، لتصل ثروته حتى الآن إلى 48.6 مليار دولار.



أما رجل الأعمال والسياسي وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ "74 عاماً" فتمكن من رفع إجمالي ثروته بحدود ملياري دولار، حيث كانت بنهاية العام المنصرم 40 مليار دولار، فأصبحت بعد أسبوعين على بدء العام 2017 نحو 41.8 مليار دولار.