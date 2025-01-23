أعضاء المجلس البلدي بجدة يقفون على تجربة مركز التكامل التنموي

مستشار أمير مكة: تغلبنا على تعثر المشاريع بـ"حلول ابتكارية"

وقف أعضاء المجلس البلدي في جدة على تجربة إمارة منطقة مكة المكرمة بإنشاء مركز التكامل التنموي الذي استطاع أن يوفر لخزينة المملكة نحو ملياري ريال، وأن يعيد عدداً من المشاريع إلى العمل بعد أن كانت متعثرة ومهددة بالتوقف.

وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف على مركز التكامل التنموي، الدكتور سعد بن محمد مارق أن "المركز بذل خلال العام المنصرم جهوداً مكثفة بهدف تحقيق رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بدفع عجلة التنمية في المنطقة".

وأوضح: "للمركز دور بارز في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وكذلك تشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة والمشاريع الريادية بصفة خاصة ومتابعتها والعمل على حل المشاكل التي تواجه تنفيذها".

وبين "مارق" أن "المركز وبدعم من أمير المنطقة استطاع أن يوفر لخزينة الدولة خلال عام واحد فقط مليارين ريال، دون أن يكون لذلك أي آثار على مستوى الخدمة والجودة في المشاريع المنفذة".

وأضاف أن "المركز قام بدور كبير من خلال شباب سعوديين مؤهلين بإعادة مشاريع إلى العمل وحل إشكالاتها، وخلق حلول ابتكارية تستطيع إخراج أي مشروع معرض للفشل أو التعثر من مشكلته وإعادته للعمل، وبحمد الله نجحنا في عدد كبير من المشاريع، وذلك بجهود مشتركة مع عدة جهات بينها أمانة جدة ".

وأشار "مارق" إلى أنه "يتطلع المركز في استراتيجيته للسنة المقبلة إلى تحقيق محاور وأهداف رئيسية تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشاريع للوصول إلى التنفيذ الفعلي وذلك بتحديد الهدف والوقت لكل مشروع؛ و تذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ".

واستطرد: "كما يعمل المركز على تشجيع الاستثمار باقتراح عدد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافةً إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حالياً للمركز إلى التنفيذ بتحديد الهدف والوقت لكل مبادرة".

وتجول أعضاء المجلس البلدي على أقسام المركز واستمعوا لشرح مفصل من الموظفين العاملين في المركز، وأشاد رئيس المجلس البلدي في جدة، المهندس عبدالمجيد البطاطي بهذه التجربة التي استطاعت إيجاد حلول مبتكرة للمشاريع المتعثرة مع القطاع الخاص، معبراً عن شكره لإتاحة الفرصة للتعرف على هذا المشروع .

وأضاف: "أعجبتني فكرة مركز التكامل، خاصة وأنني كنت أتابع إنشاءه، والطرق الابتكارية، وخلق أفكار خارج الصندوق، وإيجاد الحلول للتعثر والمشاكل التي تواجه أي مشروع". مشيراً إلى أن المجلس البلدي في جدة سيحرص على أن يستفيد بشكل كبير من المركز ودعمه.

وأكد عضو المجلس البلدي حسن بصفر أن "إيجاد مثل هذا المركز يعد عملاً تنموياً ضخماً، تمكنت إمارة مكة من خلاله من إعادة مشاريع تواجه صعوبات تنفيذ لأسباب بيروقراطية أو خلافها، وما يميزه أن الحلول مبتكرة وخلاقة ".