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أعضاء شرف الهلال يعقدون اجتماعاً دورياً .. الاثنين

 يعقد أعضاء شرف نادي الهلال مساء يوم الاثنين المقبل السادس عشر من شهر يناير الجاري اجتماعًا دوريًا في مقر نادي الهلال بالتنسيق بين بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد؛ وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلّقة بمستقبل النادي، وعرض جميع ما أنجزه مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى إطلاع أعضاء الشرف على جميع أمور النادي بكافة ألعابه ونشاطاته؛ سعيًا من رئيس هيئة أعضاء شرف النادي ومجلس الإدارة لتعزيز التواصل بين أعضاء الشرف، والسير على ما اعتاد عليه النادي منذ تأسيسه، وحتّى اليوم.
 

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أعضاء شرف الهلال يعقدون اجتماعاً دورياً .. الاثنين
سبق

 يعقد أعضاء شرف نادي الهلال مساء يوم الاثنين المقبل السادس عشر من شهر يناير الجاري اجتماعًا دوريًا في مقر نادي الهلال بالتنسيق بين بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد؛ وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلّقة بمستقبل النادي، وعرض جميع ما أنجزه مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى إطلاع أعضاء الشرف على جميع أمور النادي بكافة ألعابه ونشاطاته؛ سعيًا من رئيس هيئة أعضاء شرف النادي ومجلس الإدارة لتعزيز التواصل بين أعضاء الشرف، والسير على ما اعتاد عليه النادي منذ تأسيسه، وحتّى اليوم.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:36 AM

أعضاء شرف الهلال يعقدون اجتماعاً دورياً .. الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 يعقد أعضاء شرف نادي الهلال مساء يوم الاثنين المقبل السادس عشر من شهر يناير الجاري اجتماعًا دوريًا في مقر نادي الهلال بالتنسيق بين بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد؛ وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلّقة بمستقبل النادي، وعرض جميع ما أنجزه مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى إطلاع أعضاء الشرف على جميع أمور النادي بكافة ألعابه ونشاطاته؛ سعيًا من رئيس هيئة أعضاء شرف النادي ومجلس الإدارة لتعزيز التواصل بين أعضاء الشرف، والسير على ما اعتاد عليه النادي منذ تأسيسه، وحتّى اليوم.
 

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