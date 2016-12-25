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أعلنها عبر "فيس بوك".. مسؤول بصحة جازان يستخدم سيارة حكومية خارج الدوام

مهتمون بالمال العام يطالبون بسحبها وإيقاع العقوبات اللازمة

تجاوز مدير أحد القطاعات الصحية في جازان تعليمات وأنظمة كل هذه الجهات الحكومية، ودأب على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة متنقلاً بها ما بين إدارة عمله ومنزله ومزرعته و "مثلث الدجاج" وهو موقع لبيع الدجاج في صامطة، ولم يكتفِ بذلك بل رصدت المركبة أيضًا في الملعب.

 

وقد طالب مهتمون بالمال العام، المديرية العامة بصحة جازان بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه لاستخدامه سيارته خارج وقت الدوام، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين، وقيامه بنشر مخالفته على حسابه بفيس بوك.

 

وأكد المهتمون أن ذلك يعود لوجود أنظمة وتعليمات صادرة من الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة تناولت موضوع قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقًا من طبيعة عمل الجهة نفسها، ويمنع استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لقضاء الاحتياجات الخاصة.

 

بدوره أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي تعليقا على الواقعة أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للموظفين والإجابة على استفساراتهم ولذلك تم تخصيص الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل.

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أعلنها عبر "فيس بوك".. مسؤول بصحة جازان يستخدم سيارة حكومية خارج الدوام
سبق

تجاوز مدير أحد القطاعات الصحية في جازان تعليمات وأنظمة كل هذه الجهات الحكومية، ودأب على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة متنقلاً بها ما بين إدارة عمله ومنزله ومزرعته و "مثلث الدجاج" وهو موقع لبيع الدجاج في صامطة، ولم يكتفِ بذلك بل رصدت المركبة أيضًا في الملعب.

 

وقد طالب مهتمون بالمال العام، المديرية العامة بصحة جازان بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه لاستخدامه سيارته خارج وقت الدوام، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين، وقيامه بنشر مخالفته على حسابه بفيس بوك.

 

وأكد المهتمون أن ذلك يعود لوجود أنظمة وتعليمات صادرة من الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة تناولت موضوع قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقًا من طبيعة عمل الجهة نفسها، ويمنع استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لقضاء الاحتياجات الخاصة.

 

بدوره أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي تعليقا على الواقعة أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للموظفين والإجابة على استفساراتهم ولذلك تم تخصيص الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
06:40 PM
مهتمون بالمال العام يطالبون بسحبها وإيقاع العقوبات اللازمة

أعلنها عبر "فيس بوك".. مسؤول بصحة جازان يستخدم سيارة حكومية خارج الدوام

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محمد المواسي - جازان
39
16,950

تجاوز مدير أحد القطاعات الصحية في جازان تعليمات وأنظمة كل هذه الجهات الحكومية، ودأب على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة متنقلاً بها ما بين إدارة عمله ومنزله ومزرعته و "مثلث الدجاج" وهو موقع لبيع الدجاج في صامطة، ولم يكتفِ بذلك بل رصدت المركبة أيضًا في الملعب.

 

وقد طالب مهتمون بالمال العام، المديرية العامة بصحة جازان بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه لاستخدامه سيارته خارج وقت الدوام، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين، وقيامه بنشر مخالفته على حسابه بفيس بوك.

 

وأكد المهتمون أن ذلك يعود لوجود أنظمة وتعليمات صادرة من الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة تناولت موضوع قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقًا من طبيعة عمل الجهة نفسها، ويمنع استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لقضاء الاحتياجات الخاصة.

 

بدوره أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي تعليقا على الواقعة أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للموظفين والإجابة على استفساراتهم ولذلك تم تخصيص الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل.

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