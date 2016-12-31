"بلدية عنيزة" تردم حفرة في منزل سقط جداره.. وجارٍ تحقيق موسَّع

​أُصيب رجل وامرأة في الحادث ونُقلا للمستشفى

شاركت بلدية عنيزة قبل قليل بمعداتها في ردم حفرة، حفرها صاحب منزل في حي يقع غرب عنيزة، بعد سقوط جدار جاره، وانهيار جزء من المطبخ والمستودع؛ وذلك خشية انهيار كامل المبنى.



وكان الدفاع المدني قد باشر عصر اليوم حادثة الانهيار، وكتب تقريره بالواقعة، فيما نُقل رجل وامرأة للمستشفى قبل وصول الفِرق.



ومن المتوقع أن تُجرَى تحقيقات موسعة حول سقوط الجدار لمعرفة المتسبب، هل هو المقاول أم صاحب المنزل قيد التشييد؟



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​أنباء عن إصابة رجل وامرأة و"الدفاع المدني" باشر الموقع

"أعمال حفر" تتسبب بانهيار جدار ومستودع في غرب عنيزة

هوى جدار منزل أرضاً في حي يقع غرب عنيزة، وسقط معه مستودع خارجي، وجزء من المطبخ، وتناثرت الممتلكات، إثر أعمال حفر ينفذها الجار لعمل قواعد لتأسيس منزله، فيما تواترت أنباء عن نقل رجل وامرأة بعد إصابتهما.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال وردوها.

