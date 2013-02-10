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أغرب حكم على امرأة بريطانية أزعجت جيرانها

بحكم محكمة، تلقّت سيدة بريطانية تدعى "كلير بودين" عقاباً شديداً؛ بسبب إزعاجها لجيرانها، ومداومتها على طرق أبوابهم.

وحسب موقع "مترو" الإخباري، حكم القاضي في محكمة مقاطعة تليفورد على كلير بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن كسرت أمراً بمنعها من طرق أبواب جيرانها.

كانت المحكمة أمرت "كلير" بالتوقف عن طرق الأبواب ورنّ الأجراس باستمرار بالقرب من منزلها في شيفنال، شروبشاير، وأقر القاضي أنها خرقت النظام بعد تحليل الأدلة في جلسة الاستماع بالمحكمة.

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أغرب حكم على امرأة بريطانية أزعجت جيرانها
سبق

بحكم محكمة، تلقّت سيدة بريطانية تدعى "كلير بودين" عقاباً شديداً؛ بسبب إزعاجها لجيرانها، ومداومتها على طرق أبوابهم.

وحسب موقع "مترو" الإخباري، حكم القاضي في محكمة مقاطعة تليفورد على كلير بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن كسرت أمراً بمنعها من طرق أبواب جيرانها.

كانت المحكمة أمرت "كلير" بالتوقف عن طرق الأبواب ورنّ الأجراس باستمرار بالقرب من منزلها في شيفنال، شروبشاير، وأقر القاضي أنها خرقت النظام بعد تحليل الأدلة في جلسة الاستماع بالمحكمة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:11 AM

أغرب حكم على امرأة بريطانية أزعجت جيرانها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
10,209

بحكم محكمة، تلقّت سيدة بريطانية تدعى "كلير بودين" عقاباً شديداً؛ بسبب إزعاجها لجيرانها، ومداومتها على طرق أبوابهم.

وحسب موقع "مترو" الإخباري، حكم القاضي في محكمة مقاطعة تليفورد على كلير بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن كسرت أمراً بمنعها من طرق أبواب جيرانها.

كانت المحكمة أمرت "كلير" بالتوقف عن طرق الأبواب ورنّ الأجراس باستمرار بالقرب من منزلها في شيفنال، شروبشاير، وأقر القاضي أنها خرقت النظام بعد تحليل الأدلة في جلسة الاستماع بالمحكمة.

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