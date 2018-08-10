أغرب رد على فاتورة كهرباء: "هذا هو المال ولن أدفع لمسؤوليكم الفاسدين"

قامت سيدة بجنوب أفريقيا بأغرب رد فعل، عقب تلقيها "فاتورة" استهلاك الكهرباء بمبلغ مليون راند جنوب أفريقي ( 280 ألف ريال )، حيث قامت بوضع صورة للمبلغ الإجمالي المستحق عليها، بثت صورته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومعه تعليق طريف جذب الكثير من التعليقات.

ونقلت وكالة " أنباء الشرق الأوسط" عن موقع صحيفة "ذا ساوث أفريكان" أنه جاء بالفاتورة أن السيدة تدين لإدارة الكهرباء بمبلغ مليون و091 ألفا و 835 راندا.

وقامت السيدة ماري ماك كريدي بوضع صورة الفاتورة على موقع "فيسبوك" وصورة المبلغ وكتبت تحتهما، موجهة كلامها إلى الشركة قائلة: "إسكوم .. لن أدفع لتمويل المكافآت غير المستحقة لمسؤوليكم الفاسدين".

ولفت التعليق الأنظار مما جعل الموقف يتحول إلى مشهد من المزاح والكثير من التعليقات المضحكة.