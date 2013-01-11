النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفعى "زاحفة" تلغي رحلة لطيران الإمارات

ألغت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين واحدة من رحلاتها من مسقط بسلطنة عمان إلىدبي؛ وذلك بعد رصد أفعى تزحف في منطقة الشحن على متن طائرة.

ولم يكن الركاب قد صعدوا على الطائرة بوينغ 777 عند رصد الأفعى، بحسب سكاي نيوز عربية.

 وقالت الشركة إنه تم الإمساك بالأفعى، وأُعيدت الطائرة إلى العمل.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي تسلل ثعبان من مقصورة الأمتعة، وصعد إلى منطقة الركاب على طائرة تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" فوق المكسيك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أفعى "زاحفة" تلغي رحلة لطيران الإمارات
سبق

ألغت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين واحدة من رحلاتها من مسقط بسلطنة عمان إلىدبي؛ وذلك بعد رصد أفعى تزحف في منطقة الشحن على متن طائرة.

ولم يكن الركاب قد صعدوا على الطائرة بوينغ 777 عند رصد الأفعى، بحسب سكاي نيوز عربية.

 وقالت الشركة إنه تم الإمساك بالأفعى، وأُعيدت الطائرة إلى العمل.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي تسلل ثعبان من مقصورة الأمتعة، وصعد إلى منطقة الركاب على طائرة تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" فوق المكسيك.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:27 PM

أفعى "زاحفة" تلغي رحلة لطيران الإمارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
13,823

ألغت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين واحدة من رحلاتها من مسقط بسلطنة عمان إلىدبي؛ وذلك بعد رصد أفعى تزحف في منطقة الشحن على متن طائرة.

ولم يكن الركاب قد صعدوا على الطائرة بوينغ 777 عند رصد الأفعى، بحسب سكاي نيوز عربية.

 وقالت الشركة إنه تم الإمساك بالأفعى، وأُعيدت الطائرة إلى العمل.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي تسلل ثعبان من مقصورة الأمتعة، وصعد إلى منطقة الركاب على طائرة تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" فوق المكسيك.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,571
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,245
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,767
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,217

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة