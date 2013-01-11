أفعى "زاحفة" تلغي رحلة لطيران الإمارات

ألغت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين واحدة من رحلاتها من مسقط بسلطنة عمان إلىدبي؛ وذلك بعد رصد أفعى تزحف في منطقة الشحن على متن طائرة.

ولم يكن الركاب قد صعدوا على الطائرة بوينغ 777 عند رصد الأفعى، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الشركة إنه تم الإمساك بالأفعى، وأُعيدت الطائرة إلى العمل.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي تسلل ثعبان من مقصورة الأمتعة، وصعد إلى منطقة الركاب على طائرة تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" فوق المكسيك.