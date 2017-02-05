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أفغانستان.. الثلوج تطمر وتقتل 54 شخصاً من بلدة واحدة

تسبب انهيار ثلجي في قتل 50 شخصاً على الأقل من بلدة واحدة في أفغانستان، في حين لايزال الوصول إلى قرية أخرى طمرتها الثلوج غير متاح في ولاية نورستان، شمال شرقي البلاد، حسبما أعلنت وزارة الكوارث الطبيعية. وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

 

وقد أحصت وزارة الكوارث الطبيعية بأفغانستان اليوم "54 قتيلا و52 جريحا في انهيارات ثلجية أو بسبب البرد في 22 ولاية"، وفق ما أفاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال.

 

وقالت الوزارة إن "168 منزلا تضرر وفقد 340 رأس ماشية"، في حين أفاد مصدر آخر أن 600 رأس ماشية جرفها انزلاق ثلجي في بادخشان شمال شرقي البلاد.

 

وكانت العاصمة كابول قد شهدت تساقط الثلوج، دون أضرار، طوال ليل السبت إلى الأحد، مع طبقة ثلج بلغ سمكها ما بين 30 و40 سم، الأمر الذي لم يسجل منذ خمس سنوات على الأقل.

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أفغانستان.. الثلوج تطمر وتقتل 54 شخصاً من بلدة واحدة
سبق

تسبب انهيار ثلجي في قتل 50 شخصاً على الأقل من بلدة واحدة في أفغانستان، في حين لايزال الوصول إلى قرية أخرى طمرتها الثلوج غير متاح في ولاية نورستان، شمال شرقي البلاد، حسبما أعلنت وزارة الكوارث الطبيعية. وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

 

وقد أحصت وزارة الكوارث الطبيعية بأفغانستان اليوم "54 قتيلا و52 جريحا في انهيارات ثلجية أو بسبب البرد في 22 ولاية"، وفق ما أفاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال.

 

وقالت الوزارة إن "168 منزلا تضرر وفقد 340 رأس ماشية"، في حين أفاد مصدر آخر أن 600 رأس ماشية جرفها انزلاق ثلجي في بادخشان شمال شرقي البلاد.

 

وكانت العاصمة كابول قد شهدت تساقط الثلوج، دون أضرار، طوال ليل السبت إلى الأحد، مع طبقة ثلج بلغ سمكها ما بين 30 و40 سم، الأمر الذي لم يسجل منذ خمس سنوات على الأقل.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
08:15 PM

أفغانستان.. الثلوج تطمر وتقتل 54 شخصاً من بلدة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبب انهيار ثلجي في قتل 50 شخصاً على الأقل من بلدة واحدة في أفغانستان، في حين لايزال الوصول إلى قرية أخرى طمرتها الثلوج غير متاح في ولاية نورستان، شمال شرقي البلاد، حسبما أعلنت وزارة الكوارث الطبيعية. وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

 

وقد أحصت وزارة الكوارث الطبيعية بأفغانستان اليوم "54 قتيلا و52 جريحا في انهيارات ثلجية أو بسبب البرد في 22 ولاية"، وفق ما أفاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال.

 

وقالت الوزارة إن "168 منزلا تضرر وفقد 340 رأس ماشية"، في حين أفاد مصدر آخر أن 600 رأس ماشية جرفها انزلاق ثلجي في بادخشان شمال شرقي البلاد.

 

وكانت العاصمة كابول قد شهدت تساقط الثلوج، دون أضرار، طوال ليل السبت إلى الأحد، مع طبقة ثلج بلغ سمكها ما بين 30 و40 سم، الأمر الذي لم يسجل منذ خمس سنوات على الأقل.

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