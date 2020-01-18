أكاديمي بحريني: دول الخليج تحلل تصريحات "ترامب" لتحديد آلية التعامل معه

على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى لمكافحة التطرف والإرهاب بالإسكندرية

أكَّد نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى بالبحرين "الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة"، أنَّ دول الخليج تحلل حاليًا تصريحات الرئيس الأمريكى الجديد "دونالد ترامب" حول المنطقة للوقوف على آلية التعامل معه.

وقال "ابن خليفة" –بحسب اليوم السابع- على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية لمكافحة التطرف والإرهاب: "نتعامل مع تصريحات ترامب بكل حذر، نستمع لها ونحللها، لكن نتعامل معها بكل حذر إلى أن نرى واقع هذه التصريحات على الأرض، فهذه التصريحات سياسية لها اعتبارات أخرى لكن لا تمس دول الخليج بشيء إلا عندما تتحول إلى شيء ملموس".

وحول الوضع في اليمن وتأثيره على الأمن في منطقة الخليج، أوضح أنه "بلا شك أن الحوثيين يتبعون إيران من حيث المذهب، وبالتالي فإنَّ إيران تستغلهم وتحاول أن تحول هذه الحرب إلى حرب طائفية ومذهبية، لكن في واقع الأمر أن هذه الحرب هي بتدخلٍ إيرانيٍّ سافِرٍ في الشأن الداخلي اليمني لإشعال فتيل الطائفية والمذهبية في المنطقة كلها".

وأكَّد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "اللواء ركن خالد إبراهيم الفضالة"؛ أن الاتفاق النووي الإيراني يعد بمثابة معاهدة سياسية ستؤثر على دول الخليج.

وقال "الفضالة": "إنَّ دول الخليج ليست متفاهمة مع إيران التي تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للخليج"، مؤكداً في الوقت ذاته أنَّ سعي إيران لامتلاك سلاح نووي سيتطلب من الخليج التفكير في الطريقة التي تجعلهم متساوين مع طهران".

وأضاف: "أرجو من دول الخليج أن تبدأ في ذلك، ومعلوماتي تقول بأنها بدأت في وضع أطر لتشكيل سلاح نووي لحفظ أمنها واستقرارها قياسًا على امتلاك إيران لهذا السلاح".

وحول موقف الخليج من الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب"، قال "الفضالة": "أرى أن كل تصريحات ترامب قبل التنصيب هي تصريحات غير رسمية وانتخابية، وسوف نرى بعد التنصيب ما سيحدث".

