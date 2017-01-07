أكثر شركات الطيران انضباطاً في 2016 .. تعرَّف على ترتيب "السعودية"

Flight Stats: "الهولندية" هي أكثر الخطوط انضباطاً في مواعيد رحلاتها

حلت الخطوط الجوية السعودية في المركز الثاني عربياً بين أكثر الشركات انضباطاً، فيما تصدّرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربياً والرابع عالمياً بين أكثر شركات الطيران انضباطاً في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34 %.

جاء ذلك في تقرير موقع Flight Stats، المتخصّص في مجال الطيران، نشرته "الأناضول"، أمس الجمعة؛ حيث بيّن التقرير أن "الخطوط الجوية السعودية" جاءت في المركز الثاني عربياً، بنسبة انضباط بلغت 78.92 %، تلتها "طيران الإمارات" في المركز الثالث، ثم "فلاي دبي" بالمركز الرابع، فيما لم يتضمن التقرير التصنيف العالمي لها.

كما تصدّرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، قائمة أكثر شركات الطيران انضباطاً في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية، حسب التقرير نفسه.

جاء الترتيب العالمي في الانضباط لباقي الخطوط بعد المركز الثالث؛ كالتالي: الخطوط الجوية القطرية؛ الخطوط الجوية النمساوية؛ خطوط نيبون الجوية اليابانية؛ الخطوط الجوية السنغافورية؛ خطوط دلتا الجوية بالولايات المتحدة؛ خطوط تام الجوية البرازيلية.

ويقيس تقرير "Flight Stats" مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يومياً.