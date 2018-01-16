أكثر من 10 آلاف زائر للأهالي في ملتقى الطيران الثالث يوم أمس

أتيح للزوار استكشاف جميع الطائرات المشاركة من الداخل وعددها 70

على رغم أن الاختبارات النهائية للطلاب تبدأ غداً، إلا أن حضور الأهالي في ملتقى الطيران الثالث يوم أمس، كان لافتاً للمنظمين والجهات المعنية، إذ تخطى حاجز العشرة آلاف زائر على مدى يومين حسب تقديرات المنظمين، وأتيح للزوار استكشاف جميع الطائرات المشاركة من الداخل والتي تقدر بنحو 70 طائرة.



الدخول إلى عالم الطيران، يتطلب اصطفافاً لا يقل عن ربع إلى نصف ساعة في طابور الزوار، إلا أن ذلك لم يمنع الناس من الانتظار، لاستكشاف دهاليز الطائرات والتقاط الصور لتاريخ المناسبة والاقتراب من قمرة القيادة وكافة التفاصيل المتعلقة بالطيران.



تجربة صقور السعودية، وهي الأخرى حبست أنفاس الحضور، لبراعة الطيارين في الالتفاف تدقيق يوحي للوهلة الأولى باصطدام الطائرات، إلا أن مهنية وكفاءة صقور السعودية، أعادت الأمور إلى نصابها، كما أن طائرات التحكم عن بعد لاقت إعجاب الحضور.

من جهته، قال الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال والتسويق: "إن مشاركة الهيئة بدعم مثل هذه الفعاليات وتنظيمها هو تعريف الجمهور بعالم الطيران، ومشاركة المجتمع والمهتمين بالطيران والذي لمسناه من جميع الحضور من كبار وصغار "وقع".



وتعد مثل هذه المتلقيات فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على هواة الطيران في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في دول الخليج العربي، وتوقع لصناعة الطيران أن تحقق في مستقبل الأيام نقلة في الرياضات الجوية، وكذلك فرص أكبر للهواة والمهتمين بالطيران والنقل الجوي.



يذكر أن الملتقى قد فتح أبوابه يوم الجمعة الفائت لنشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين الطيارين ومختلف فئات المجتمع في المملكة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، وتهيئة المجال



للالتحاق بقطاع الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام، إضافة للاستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران المدني، ويشارك في الملتقى عدد من الجهات والهيئات الحكومية كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والقوات الجوية الملكية السعودية، والإخلاء الطبي الجوي، والقوات البحرية الملكية السعودية، والحرس الملكي السعودي ونخبة من شركات الطيران العاملة بالمملكة وأعضاء نادي الطيران السعودي.

