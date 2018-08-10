أكثر من 373 ألف حاج إجمالي القادمين إلى المدينة المنورة

وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 373.081 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة، أن عدد الحجاج الذين قَدِموا لطيبة الطيبة يوم أمس 28.547 حاجاً؛ فيما غادرها لمكة المكرمة 25.978 حاجاً؛ في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 159.924 مسافراً؛ مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم 60.422 حاجاً؛ بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 213.124 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ، وعددهم 197.892 حاجاً.