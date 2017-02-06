أكثر من 100 شخصية من العوامية يستنكرون الحوادث الإجرامية ويؤيدون مبادرة "الربح"

"سبق" حصلت على نسخة من البيان الذي يدعو لتشكيل رأي عام مضاد للأعمال الإرهابية

أصدرت 110 شخصيات دينية واجتماعية في بلدة العوامية بياناً أعلنت فيه تأييدها لخطبة الشيخ جعفر الربح، التي أطلق فيها يوم الجمعة الماضي مبادرة تدعو لتشكيل رأي عام مضاد لمواجهة الأعمال الإجرامية الشاذة والمستنكرة التي عانى منها المواطنون في بلدة العوامية.

وجاء نص البيان الذي حصلت " سبق " على نسخة منه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وقال أيضاً: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

صدق الله العلي العظيم

كلنا يعلم ما مرت به بلدتنا العوامية من سلسلة حوادث اجرامية قام بها ضعاف النفوس ، من المخربين الخارجين على القانون .

هذه الحوادث المؤسفة، كالسطو على جمعية العوامية الخيرية ، والعبث ببعض الممتلكات والمرافق الخاصة والعامة مثل الدفاع المدني ومحطات الكهرباء والمدارس وغيرها ، وكل هذه الحوادث تنتهك سلمية المجتمع.

إن مجتمع العوامية مجتمع مسالم ويرفض أي جريمة، خاصة تلك الجرائم التي تتخذ من العنف واستخدام السلاح منهجاً لها وهو الأمر الذي يزعزع السلم الأهلي ويؤسس لشريعة الغاب وذلك يتنافى مع الشريعة الأسلامية الغراء وتعاليم أهل بيت النبوة عليهم السلام ومراجعنا العظام حفظهم الله جميعاً.

من هذا الموقف المبدئي نعلن نحن أهالي العوامية موقفنا ضد هذه الجرائم، ونشيد بما تفضل به الشيخ جعفر آل ربح في خطبة يوم الجمعة الماضية، ونشد على يده، ونأمل أن يتفاعل معها المجتمع لتصبح مبادرة لادارة الأزمه وحلحلة الكثير من الأمور في بلدة العوامية لتعود العوامية أرضا للسلام والمحبة والوفاء.

الموقعون:

السيد طاهر السيد جعفر الشميمي ، الأستاذ عبدالواحد مكي المزين ، الأستاذ محمد علي آل ربح ، الحاج أحمد محمد أحمد الفرج - أبو محمد، الحاج صالح محمد مهدي الفرج ، الدكتور عبدالواحد نصر المشيخص ، الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم ، الأستاذ عبدالله علي الزاهر - أبو فراس ، الشاعر سعود عبدالكريم الفرج ، المهندس باقر احمد الفرج ، المهندس تيسير حسن آل عواني ، المهندس جعفر البراهيم ، المهندس عبد العزيز احمد الفرج ، المهندس عبدالرحيم احمد الربح ، المهندس فرج عبدالله الفرج ، المهندس منصور أحمد الفرج ، المهندس موسى جعفر الفرج ، المهندس نبيه البراهيم ، المهندس يوسف طه الفرج ، إبراهيم محمد علي آل إبراهيم ، أحمد زكي آل ربح ، أحمد صالح عبد الله الفرج ، نجم محمد آل ربح ، أحمد علي بن حسين ال ربح ، أحمد محمد احمد الزاهر، أحمد منصور الربح ، أسامه محمد آل ربح ، أشواق عبدالله محمد الزاهر ، أفراح أمين النمر ، آيه علي حسن الزاهر، بشير أحمد علي الشيخ ، توفيق علي عبدالله آل حماد ، جعفر أحمد عبدالله الربح ، جعفر علي بن حسين ال ربح ، جمال محمد ال ربح ، حبيب حسين العلي ، حسن علي المحسن ، حسن علي بن حسين ال ربح ، حسن علي تقي آل ربح ، حسين عبدالرحيم الربح ، حسين علي بن حسين ال ربح ، حسين علي حسن الزاهر ، حسين علي حسين آل ربح ، حسين علي مهدي صالح الفرج ، حسين مهدي المحسن ، زكي احمد الزاهر ، زكي أحمد آل ربح - أبو أحمد ، زكي عبدالله محمد آل الشيخ ، زهراء عبد المحسن البراهيم ، سعود عبدالله الفرج ، سعود علي آل ربح ، شاكر احمد حسن الزاهر ، شامس أحمد عبدالعال آل ربح ، طالب حسين سلمان العوامي ، عادل احمد حسن الزاهر ، عبد الله محمد الربح ، عبدالرزاق علي بن حسين الربح ، عبدالرزاق مهدي الشيخ ، عبدالعال علي آل ربح ، عبدالعظيم عبدالله محمد آل عبدالعال ، عبدالله احمد آل ربح - أبو ماجد، عبدالله احمد علي المحسن، عبدالله علي الزاهر ، عبدالله علي بن حسين ال ربح ، عبدالمجيد عبدالكريم النمر ، عبدالواحد حسن علي ال زاهر ، عبدالواحد محمد آل مطر ، عبدالواحد محمد حسين آل سماعيل ، عدنان محمد آل ربح ، علاء عبدالرحيم الربح ، علي أحمد تحيفة، علي حسن آل إبراهيم ، علي حسن محمد الزاهر ، علي حسين آل سعيد، علي عبدالكريم العوى ، علي عبدالله علي الزاهر، علي عبدالله محمد الربح ، علي محمد حسن الربح ، علي مهدي المحسن ، عمر عبدالعلي السنان ، ماهر عبدالله علي آل ربح ، محمد احمد ال شيخ احمد ، محمد أحمد الربح ، محمد أحمد آل ربح - أبو عدنان ، محمد حسن ال عبدالعال ، محمد حسن مكي ال ربح ، محمد حسين جواد الربح ، محمد ضياء عبدالله محمد آل الشيخ ، محمد عبدالكريم آل ربح ، محمد عبدالله ضيف ، محمد عبدالله محمد الربح ، محمد عبدالمحسن البراهيم ، محمد علي حسن الزاهر ن محمد منصور الفرج ، مصطفى علي الفرج ، مصطفى محمد ال ربح ، ممدوح محمد آل ربح ، علي محمد الفرج ، مهدي محمد عبدالله ال ربح ، نصر سلمان الفرج ، حسن علي حسن الفرج ، تقي علي تقي آل ربح ، حسن محمد حريز ، شاكر حسين آل خليف ، المهندس عبدالهادي مكي المزين ، علي عبدالمحسن النمر ، محمد أحمد ال الشيخ احمد ، حسين عبدالله آل الشيخ ، المهندس علي أحمد آل الشيخ أحمد ، سكينة مشيخص.