"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة مع الحكومة المصرية

لتطوير محطات "بنبان" الشمسية الكهروضوئية الثلاث

وقعت "أكوا باور"، اتفاقية شراء طاقة مع الحكومة المصرية، لثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية في منطقة "بنبان"، شمال مدينة أسوان، ضمن المرحلة الثانية، لبرنامج تعرفة التغذية.

وستقوم "أكوا باور" بتطوير، وتمويل، وبناء، وتملك، وتشغيل المحطات الثلاث، بقدرة إنتاجية تصل إلى 165.5 ميجاواط، وإجمالي تكلفة استثمارية، تبلغ 712.5 مليون ريال سعودي ( 190 مليون دولار أمريكي).

وتعد محطات "بنبان" الكهروضوئية الجديدة، من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الكهرباء، حيث تساهم المحطات الثلاث في توفير الطاقة الكهربائية لحوالي 80 ألف منزل.

يذكر أن حفل الاتفاقية، تم بحضور رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة المصرية، الدكتور المهندس محمد شاكر، وسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية، محمد أبونيان، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المصرية، المهندس جمال عبدالرحيم.