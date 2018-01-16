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100 ألف

هو عدد فرص العمل بدوام كامل، التي تعهدت شركة "أمازون" بتوفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة.
 
ووفقاً لـ "يورو نيوز"، فقد أوضحت الشركة أن هذه المبادرة من الممكن أن تزيد من القوى العاملة لأكثر من 280 ألف شخص بحلول العام 2018.
 

كما أضافت الشركة بأنها نجحت بالفعل في توفير 150 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية.
 

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100 ألف
سبق

هو عدد فرص العمل بدوام كامل، التي تعهدت شركة "أمازون" بتوفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة.
 
ووفقاً لـ "يورو نيوز"، فقد أوضحت الشركة أن هذه المبادرة من الممكن أن تزيد من القوى العاملة لأكثر من 280 ألف شخص بحلول العام 2018.
 

كما أضافت الشركة بأنها نجحت بالفعل في توفير 150 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:48 PM

100 ألف

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
2,301

هو عدد فرص العمل بدوام كامل، التي تعهدت شركة "أمازون" بتوفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة.
 
ووفقاً لـ "يورو نيوز"، فقد أوضحت الشركة أن هذه المبادرة من الممكن أن تزيد من القوى العاملة لأكثر من 280 ألف شخص بحلول العام 2018.
 

كما أضافت الشركة بأنها نجحت بالفعل في توفير 150 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية.
 

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