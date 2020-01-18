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22 ألفاً من أبناء "إنسان" يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الجمعية تعمل على تذليل الصعاب مع تشجيع المتفوقين

 توجه 22.000 طالب وطالبة من أبناء "إنسان" لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، منهم 6.605 بالتعليم الجامعي.

 

وتحرص جمعية "إنسان" من خلال برنامج الرعاية التعليمية على توجيه النصح والإرشادات للطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، من خلال نادي إنسان الاجتماعي .

 

كما توفير جمعية إنسان المستلزمات والمتطلبات الدراسية، بدءاً من  توفير الحقيبة المدرسية، ووسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.

 

وتتويجا لهذه الجهود فإن الجمعية تنظم حفل فرحة النجاح لأبنائها من الجنسين في نهاية كل فصل دراسي بهدف الاحتفاء بالناجحين وتقديم الهدايا لهم، كما تنظم الجمعية حفل التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز الأبناء المتفوقين للمضي قدما نحو مستقبل واعد.

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22 ألفاً من أبناء "إنسان" يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول
سبق

 توجه 22.000 طالب وطالبة من أبناء "إنسان" لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، منهم 6.605 بالتعليم الجامعي.

 

وتحرص جمعية "إنسان" من خلال برنامج الرعاية التعليمية على توجيه النصح والإرشادات للطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، من خلال نادي إنسان الاجتماعي .

 

كما توفير جمعية إنسان المستلزمات والمتطلبات الدراسية، بدءاً من  توفير الحقيبة المدرسية، ووسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.

 

وتتويجا لهذه الجهود فإن الجمعية تنظم حفل فرحة النجاح لأبنائها من الجنسين في نهاية كل فصل دراسي بهدف الاحتفاء بالناجحين وتقديم الهدايا لهم، كما تنظم الجمعية حفل التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز الأبناء المتفوقين للمضي قدما نحو مستقبل واعد.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
03:10 PM
الجمعية تعمل على تذليل الصعاب مع تشجيع المتفوقين

22 ألفاً من أبناء "إنسان" يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 توجه 22.000 طالب وطالبة من أبناء "إنسان" لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، منهم 6.605 بالتعليم الجامعي.

 

وتحرص جمعية "إنسان" من خلال برنامج الرعاية التعليمية على توجيه النصح والإرشادات للطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، من خلال نادي إنسان الاجتماعي .

 

كما توفير جمعية إنسان المستلزمات والمتطلبات الدراسية، بدءاً من  توفير الحقيبة المدرسية، ووسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.

 

وتتويجا لهذه الجهود فإن الجمعية تنظم حفل فرحة النجاح لأبنائها من الجنسين في نهاية كل فصل دراسي بهدف الاحتفاء بالناجحين وتقديم الهدايا لهم، كما تنظم الجمعية حفل التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز الأبناء المتفوقين للمضي قدما نحو مستقبل واعد.

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