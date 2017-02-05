250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم، وفقًا لبيان صدر عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي وكالة متخصصة تعمل في إطار منظمة الصحة العالمية.

البيان ذكر أن 85 ٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وسرطان عنق الرحم هو رابع أكثر الأنماط السرطانية شيوعًا لدى النساء في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم هذه الوفيات يمكن منعها من خلال تدابير وقائية مناسبة، مثل: تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وبرامج الفحص لتشخيص الأورام وعلاجها في مراحلها المبكرة.

وأشار البيان إلى أن توفر الفحص على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المرتفع عكس الاتجاهات بشكل جذري، وخفّض حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم والوفيات بشكل حاد.

ويساهم التحالف العالمي للقاحات والتحصين –المعروف باسم "تحالف جافٍ"- إلى حد كبير في تحسين توفير تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المنخفض.