100 ألف دولار

100 ألف دولار هي قيمة الجائزة التي عرضها المدير التنفيذي لـ سيسكو في السعودية، عبدالله السواحة، وذلك لأفضل بحث سعودي يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً.

جاء ذلك في تغريدة انتقد الخبير الأمني د. ياسر العصيفير نشرها باللغة الإنجليزية، حيث يفضل أن يكون التحليل محلياً؛ بحسب العصيفير.

فيما علّق مغرّدون على المبادرة بالثناء، حيث كتب محمد الصالح: "رائع أن تطرح وتحفز مسألة هامة في التقنية وأمن الدولة لكسب خبرات دقيقة ومختلفة من الجنسين.. شكراً"، كما كتب فهد السبيعي: "بادرة ممتازة وجزاك الله خيراً، متحمس للاطلاع على بحوث المتنافسين".