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100 ألف دولار

 100 ألف دولار هي قيمة الجائزة التي عرضها المدير التنفيذي لـ سيسكو في السعودية، عبدالله السواحة، وذلك لأفضل بحث سعودي يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً.

جاء ذلك في تغريدة انتقد الخبير الأمني د. ياسر العصيفير نشرها باللغة الإنجليزية، حيث يفضل أن يكون التحليل محلياً؛ بحسب العصيفير.

فيما علّق مغرّدون على المبادرة بالثناء، حيث كتب محمد الصالح: "رائع أن تطرح وتحفز مسألة هامة في التقنية وأمن الدولة لكسب خبرات دقيقة ومختلفة من الجنسين.. شكراً"، كما كتب فهد السبيعي: "بادرة ممتازة وجزاك الله خيراً، متحمس للاطلاع على بحوث المتنافسين".

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100 ألف دولار
سبق

 100 ألف دولار هي قيمة الجائزة التي عرضها المدير التنفيذي لـ سيسكو في السعودية، عبدالله السواحة، وذلك لأفضل بحث سعودي يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً.

جاء ذلك في تغريدة انتقد الخبير الأمني د. ياسر العصيفير نشرها باللغة الإنجليزية، حيث يفضل أن يكون التحليل محلياً؛ بحسب العصيفير.

فيما علّق مغرّدون على المبادرة بالثناء، حيث كتب محمد الصالح: "رائع أن تطرح وتحفز مسألة هامة في التقنية وأمن الدولة لكسب خبرات دقيقة ومختلفة من الجنسين.. شكراً"، كما كتب فهد السبيعي: "بادرة ممتازة وجزاك الله خيراً، متحمس للاطلاع على بحوث المتنافسين".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:54 PM

100 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,913

 100 ألف دولار هي قيمة الجائزة التي عرضها المدير التنفيذي لـ سيسكو في السعودية، عبدالله السواحة، وذلك لأفضل بحث سعودي يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً.

جاء ذلك في تغريدة انتقد الخبير الأمني د. ياسر العصيفير نشرها باللغة الإنجليزية، حيث يفضل أن يكون التحليل محلياً؛ بحسب العصيفير.

فيما علّق مغرّدون على المبادرة بالثناء، حيث كتب محمد الصالح: "رائع أن تطرح وتحفز مسألة هامة في التقنية وأمن الدولة لكسب خبرات دقيقة ومختلفة من الجنسين.. شكراً"، كما كتب فهد السبيعي: "بادرة ممتازة وجزاك الله خيراً، متحمس للاطلاع على بحوث المتنافسين".

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بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
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14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

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8,014
500 مليون دولار

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18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
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