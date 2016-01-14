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180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

التشديد على قادة المدارس برصد الدرجات بشكل يومي عبر نظام "نور"

 يؤدي 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة الأحد القادم 17 / 4 / 1438 اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438.
 
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1438هـ، التي تنطلق الأحد القادم.
 
وأضاف الحارثي بأن المدارس أنهت جاهزيتها لاستقبال 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه، وفي أجواء ملائمة.
 
وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور. لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
 
وحث محمد بن مهدي الحارثي أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول
سبق

 يؤدي 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة الأحد القادم 17 / 4 / 1438 اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438.
 
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1438هـ، التي تنطلق الأحد القادم.
 
وأضاف الحارثي بأن المدارس أنهت جاهزيتها لاستقبال 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه، وفي أجواء ملائمة.
 
وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور. لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
 
وحث محمد بن مهدي الحارثي أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
08:39 PM
التشديد على قادة المدارس برصد الدرجات بشكل يومي عبر نظام "نور"

180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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 يؤدي 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة الأحد القادم 17 / 4 / 1438 اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438.
 
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1438هـ، التي تنطلق الأحد القادم.
 
وأضاف الحارثي بأن المدارس أنهت جاهزيتها لاستقبال 180516 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم مكة، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه، وفي أجواء ملائمة.
 
وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور. لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
 
وحث محمد بن مهدي الحارثي أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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