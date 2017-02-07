31 ألف مستفيد من برنامج مكافحة التدخين التوعوي بـ"صحة مكة"

3500 متعافٍ من خلال خمس عيادات بالمنطقة خلال عام

نجحت الشؤون الصحية بمكة المكرمة في إيصال رسالتها التوعوية بأضرار التدخين، حيث تمت إقامة العديد من الندوات والمحاضرات والمعارض التوعوية في القطاعات المختلفة، تجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 31 ألفاً، وتزامنت هذه الفعاليات مع إطلاق حملة "نحن نبدأ 2" للتوعية بأضرار التدخين وخطره .

وحققت الفعاليات نجاحاً كبيراً، وتم إقلاع عدد كبير من المدخنين مرتادي عيادات مكافحة التدخين خلال العام المنصرم 1437هـ وبلغ عددهم أكثر من (3500) متعافٍ من خلال خمس عيادات منتشرة بمستشفيات مكة .