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13 ألف مصطلح.. إنجاز 82 ‎%‎ من مشروع "معجم المصطلحات الشرعية"

تعده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

أنجزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 82 ‎%‎ من مشروع معجم المصطلحات الشرعية، الذي يوفر 13 ألف مصطلحاً شرعياً ستكون في خدمة طلبة العلم والباحثين.

 

وناقش اجتماع وكيل المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثي، مع نائب الرئيس لدعم البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وذلك في مقر الوكالة، سير العمل في  المشروع  والمراحل التي تم انجازها، حيث بدأ العمل به في تاريخ 1/1/1436 هـ وأنجز منه ما يقارب 82%.

 

وأوضح الدكتور مساعد الحديثي أن فكرة المشروع بدأت من الحاجة إلى وجود معجم يوضح المصطلحات الشرعية ويشرحها بطريقة سهلة، ليكون في متناول طلاب العلم وخاصة الناطقين منهم بغير العربية ممن لديهم اهتمام بدراسة العلوم الشرعية.

 

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في مساهمة المعجم في سد حاجة طلاب العلم لمعرفة العلوم الشرعية وفهمها على الوجه الصحيح ، كما أنه يساعد المعنيين بترجمة العلوم الشرعية إلى اللغات الأخرى، إذ يقع بعض المهتمين بترجمة النصوص في الأخطاء بسبب عدم الفهم التام للمصطلح.

 

وأفاد بأن المشروع يعتبر في مرحلة التدقيق والمراجعة وهي المرحلة النهائية حيث مر بخمس مراحل هي: مرحلة وضع الخطة التفصيلية للمشروع وتحديد المدة الزمنية ، ومرحلة استقراء المصادر واستخلاص المصطلحات، ومرحلة تبويب وتصنيف المصطلحات على أبواب العلوم، ومرحلة التعريف وبيان دلالات المصطلح واستعمالاته، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدقيق والمراجعة.

 

ولفت بأنه سيكون مجموع عدد المصطلحات الشرعية النهائي في المعجم 13000  - ثلاثة عشر ألف- مصطلح شرعي.

 

واختتم الدكتور مساعد الحديثي تصريحه بتوجيه جزيل الشكر والامتنان  لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه للمشروع وتسخيره كافة الإمكانات اللازمة لإنجازه على أكمل وجه لخدمة ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وإلى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على ما تقدمه المدينة من خدمات مميزة لإنجاز هذا المشروع المهم.

 

كما شكر الدكتور عبدالعزيز السويلم وزملاءه في إدارة المنح على التسهيلات الكبيرة التي أدت إلى سير العمل في المعجم وفق الخطة المعتمدة له، وأثنى على جهود الفريق العلمي المميز برئاسة فضيلة الدكتور إبراهيم الريس.

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13 ألف مصطلح.. إنجاز 82 ‎%‎ من مشروع "معجم المصطلحات الشرعية"
سبق

أنجزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 82 ‎%‎ من مشروع معجم المصطلحات الشرعية، الذي يوفر 13 ألف مصطلحاً شرعياً ستكون في خدمة طلبة العلم والباحثين.

 

وناقش اجتماع وكيل المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثي، مع نائب الرئيس لدعم البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وذلك في مقر الوكالة، سير العمل في  المشروع  والمراحل التي تم انجازها، حيث بدأ العمل به في تاريخ 1/1/1436 هـ وأنجز منه ما يقارب 82%.

 

وأوضح الدكتور مساعد الحديثي أن فكرة المشروع بدأت من الحاجة إلى وجود معجم يوضح المصطلحات الشرعية ويشرحها بطريقة سهلة، ليكون في متناول طلاب العلم وخاصة الناطقين منهم بغير العربية ممن لديهم اهتمام بدراسة العلوم الشرعية.

 

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في مساهمة المعجم في سد حاجة طلاب العلم لمعرفة العلوم الشرعية وفهمها على الوجه الصحيح ، كما أنه يساعد المعنيين بترجمة العلوم الشرعية إلى اللغات الأخرى، إذ يقع بعض المهتمين بترجمة النصوص في الأخطاء بسبب عدم الفهم التام للمصطلح.

 

وأفاد بأن المشروع يعتبر في مرحلة التدقيق والمراجعة وهي المرحلة النهائية حيث مر بخمس مراحل هي: مرحلة وضع الخطة التفصيلية للمشروع وتحديد المدة الزمنية ، ومرحلة استقراء المصادر واستخلاص المصطلحات، ومرحلة تبويب وتصنيف المصطلحات على أبواب العلوم، ومرحلة التعريف وبيان دلالات المصطلح واستعمالاته، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدقيق والمراجعة.

 

ولفت بأنه سيكون مجموع عدد المصطلحات الشرعية النهائي في المعجم 13000  - ثلاثة عشر ألف- مصطلح شرعي.

 

واختتم الدكتور مساعد الحديثي تصريحه بتوجيه جزيل الشكر والامتنان  لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه للمشروع وتسخيره كافة الإمكانات اللازمة لإنجازه على أكمل وجه لخدمة ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وإلى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على ما تقدمه المدينة من خدمات مميزة لإنجاز هذا المشروع المهم.

 

كما شكر الدكتور عبدالعزيز السويلم وزملاءه في إدارة المنح على التسهيلات الكبيرة التي أدت إلى سير العمل في المعجم وفق الخطة المعتمدة له، وأثنى على جهود الفريق العلمي المميز برئاسة فضيلة الدكتور إبراهيم الريس.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
03:48 PM
تعده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

13 ألف مصطلح.. إنجاز 82 ‎%‎ من مشروع "معجم المصطلحات الشرعية"

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,090

أنجزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 82 ‎%‎ من مشروع معجم المصطلحات الشرعية، الذي يوفر 13 ألف مصطلحاً شرعياً ستكون في خدمة طلبة العلم والباحثين.

 

وناقش اجتماع وكيل المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثي، مع نائب الرئيس لدعم البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وذلك في مقر الوكالة، سير العمل في  المشروع  والمراحل التي تم انجازها، حيث بدأ العمل به في تاريخ 1/1/1436 هـ وأنجز منه ما يقارب 82%.

 

وأوضح الدكتور مساعد الحديثي أن فكرة المشروع بدأت من الحاجة إلى وجود معجم يوضح المصطلحات الشرعية ويشرحها بطريقة سهلة، ليكون في متناول طلاب العلم وخاصة الناطقين منهم بغير العربية ممن لديهم اهتمام بدراسة العلوم الشرعية.

 

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في مساهمة المعجم في سد حاجة طلاب العلم لمعرفة العلوم الشرعية وفهمها على الوجه الصحيح ، كما أنه يساعد المعنيين بترجمة العلوم الشرعية إلى اللغات الأخرى، إذ يقع بعض المهتمين بترجمة النصوص في الأخطاء بسبب عدم الفهم التام للمصطلح.

 

وأفاد بأن المشروع يعتبر في مرحلة التدقيق والمراجعة وهي المرحلة النهائية حيث مر بخمس مراحل هي: مرحلة وضع الخطة التفصيلية للمشروع وتحديد المدة الزمنية ، ومرحلة استقراء المصادر واستخلاص المصطلحات، ومرحلة تبويب وتصنيف المصطلحات على أبواب العلوم، ومرحلة التعريف وبيان دلالات المصطلح واستعمالاته، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدقيق والمراجعة.

 

ولفت بأنه سيكون مجموع عدد المصطلحات الشرعية النهائي في المعجم 13000  - ثلاثة عشر ألف- مصطلح شرعي.

 

واختتم الدكتور مساعد الحديثي تصريحه بتوجيه جزيل الشكر والامتنان  لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه للمشروع وتسخيره كافة الإمكانات اللازمة لإنجازه على أكمل وجه لخدمة ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وإلى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على ما تقدمه المدينة من خدمات مميزة لإنجاز هذا المشروع المهم.

 

كما شكر الدكتور عبدالعزيز السويلم وزملاءه في إدارة المنح على التسهيلات الكبيرة التي أدت إلى سير العمل في المعجم وفق الخطة المعتمدة له، وأثنى على جهود الفريق العلمي المميز برئاسة فضيلة الدكتور إبراهيم الريس.

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