حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات. ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا". ‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا. وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940.

أمانات المناطق تلاحق باعة الدخان لمن هم دون 18 عامًا.. وتحذرهم: "مخالف للأنظمة" عبدالله البرقاوي سبق 2017-01-21 حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.



ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا".



‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا.



وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940.



21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 11:38 PM

في جدة إغلاق 16 محلاً.. وفي الرياض تحذيرات ودعوة للإبلاغ

أمانات المناطق تلاحق باعة الدخان لمن هم دون 18 عامًا.. وتحذرهم: "مخالف للأنظمة"





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حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.



ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا".



‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا.



وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940.

