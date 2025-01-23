النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانات المناطق تلاحق باعة الدخان لمن هم دون 18 عامًا.. وتحذرهم: "مخالف للأنظمة"

في جدة إغلاق 16 محلاً.. وفي الرياض تحذيرات ودعوة للإبلاغ

حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.
 
 ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا".
 
‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا.
 
 وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانات المناطق تلاحق باعة الدخان لمن هم دون 18 عامًا.. وتحذرهم: "مخالف للأنظمة"
سبق

حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.
 
 ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا".
 
‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا.
 
 وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940. 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
11:38 PM
في جدة إغلاق 16 محلاً.. وفي الرياض تحذيرات ودعوة للإبلاغ

أمانات المناطق تلاحق باعة الدخان لمن هم دون 18 عامًا.. وتحذرهم: "مخالف للأنظمة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
9,778

حذَّرت أمانات بعض المدن المحال التجارية من بيع "السجائر" لمن هم دون ١٨ عامًا، مؤكدة أن ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.
 
 ففي جدة قالت الأمانة: "لسلامة وحماية الطلاب تم إغلاق ١٦ محل تموينات لمخالفتها الاشتراطات، وبيع التبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨ عامًا".
 
‏وأكدت أمانة جدة حرصها على التفاعل مع البلاغات، داعية إلى إبلاغها في حال رصد مخالفة بيع مشروبات الطاقة والتبغ (الدخان) لمن هم دون سن ١٨عامًا.
 
 وفي السياق ذاته، حذَّرت أمانة الرياض من بيع السجائر للأطفال، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على 940. 
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,990
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,891
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة