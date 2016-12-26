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"أمانة الباحة" تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

كانت تقلها إحدى الشاحنات محملة بـ41 طبلية

واس -الباحة: صادرت إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة ودوريات الأمن أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت تقلها إحدى الشاحنات محملة بـ41 طبلية وتم إيقافها ومصادرة الحمولة.


وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لحماية المستهلكين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

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"أمانة الباحة" تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية
سبق

واس -الباحة: صادرت إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة ودوريات الأمن أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت تقلها إحدى الشاحنات محملة بـ41 طبلية وتم إيقافها ومصادرة الحمولة.


وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لحماية المستهلكين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:07 PM
كانت تقلها إحدى الشاحنات محملة بـ41 طبلية

"أمانة الباحة" تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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واس -الباحة: صادرت إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة ودوريات الأمن أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت تقلها إحدى الشاحنات محملة بـ41 طبلية وتم إيقافها ومصادرة الحمولة.


وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لحماية المستهلكين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

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