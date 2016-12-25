النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الباحة" تمنع توزيع 41 طبلية "فطائر" منتهية الصلاحية

كانت محملة في شاحنة.. وجرى الضبط بمساندة الدوريات الأمنية

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة اليوم 41 طبلية من الفطائر والتوست وخلافهما منتهية الصلاحية، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية بالمنطقة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة المهندس صديق الشيخي، أن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محملة بـ41 طبلية فطائر وتوست وخلافه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد تلقي بلاغ الدوريات الأمنية، إذ تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات، وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.
 
وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الباحة" تمنع توزيع 41 طبلية "فطائر" منتهية الصلاحية
سبق

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة اليوم 41 طبلية من الفطائر والتوست وخلافهما منتهية الصلاحية، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية بالمنطقة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة المهندس صديق الشيخي، أن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محملة بـ41 طبلية فطائر وتوست وخلافه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد تلقي بلاغ الدوريات الأمنية، إذ تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات، وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.
 
وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:08 PM
كانت محملة في شاحنة.. وجرى الضبط بمساندة الدوريات الأمنية

"أمانة الباحة" تمنع توزيع 41 طبلية "فطائر" منتهية الصلاحية

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
6
7,686

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة اليوم 41 طبلية من الفطائر والتوست وخلافهما منتهية الصلاحية، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية بالمنطقة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة المهندس صديق الشيخي، أن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محملة بـ41 طبلية فطائر وتوست وخلافه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد تلقي بلاغ الدوريات الأمنية، إذ تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات، وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.
 
وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,853
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,064
1200

1200

17 ديسمبر
5,689
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,995

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة