"أمانة الباحة" تمنع توزيع 41 طبلية "فطائر" منتهية الصلاحية

كانت محملة في شاحنة.. وجرى الضبط بمساندة الدوريات الأمنية

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة اليوم 41 طبلية من الفطائر والتوست وخلافهما منتهية الصلاحية، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية بالمنطقة.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة المهندس صديق الشيخي، أن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محملة بـ41 طبلية فطائر وتوست وخلافه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد تلقي بلاغ الدوريات الأمنية، إذ تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات، وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.



وشدد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.

