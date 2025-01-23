"أمانة الرياض "تبدأ تأهيل أسواق العاصمة وتنظيمها حضارياً

بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها لمرتاديها

بدأت أمانة منطقة الرياض في إنشاء أسواق جديدة، وإعادة تأهيل الأسواق القائمة بأحياء العاصمة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها هذه الأسواق لمرتاديها، وتنظيمها بشكل حضاري لتكون أحد المعالم المعمارية بالمدينة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمواقعها، لضمان تخفيف الازدحام المروري في أنحاء العاصمة.



ومن ضمن الأسواق الجديدة التي قامت أمانة الرياض باستحداثها، إنشاء سوق الطيور والحيوانات الاليفة بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض والذي وصل إلى المراحل النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه (72%)، واستوحيت فكرة تصميم السوق من البيئة والعمارة الاسلامية، وذلك من خلال تناسق أشكال القباب مع المظلات، لتوفير الاضاءة والتهوية الكافية التي تحتاجها منطقة السوق،

وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق (33,600) متر مسطح، تشمل ثلاثة مباني، ومجموعة من دورات المياه لخدمة زوار السوق، وممرات داخلية مغطاه بمظلات بمساحة (8.000 م2) و(173) محل لبيع الطيور، ومسلخ يتوسطة قبة سماوية، وغرف تجهيز بمساحة (600م2)، وساحة للمزادات مغطاة بمظلات بمساحة (2400م2)، ويحيط بالسوق سور حديدي، واربعة مداخل بغرف حراسة، وممرات مشاة محيطة بالمباني والأسوار بطول (780م) ، و(150) موقف سيارات.



وقامت أمانة منطقة الرياض بالبدء في إعادة إنشاء سوق الأسماك المركزي بحي المربع وسط العاصمة في موقع متميز، امام حديقة الملك عبدالعزيز، والتي يرتادها الكثير من سكان المدينة، وذلك بعد إزالة المبنى القديم للسوق، وقد بدأ العمل بإنشاء سوق الأسماك الجديد بتصميمه المتميز على شكل سفينة، حيث تم استلهام فكرته من بيئة الأسماك، ليكون معبراً عن الغرض الذى تم إنشاؤه من اجله، والمتمثل في بيع الأسماك، وبلغت نسبة الانجاز (42%)، ويقع المشروع على مساحه (6.800م2)، ويتكون من مبنى رئيسي من طابقين، وساحة خارجية لمواقف السيارات.



وتبلغ مساحة الطابق الأرضي (1.930م2)، ويحتوي على (13) محل بيع أسماك، بمساحة (70) متر مسطح للمحل الواحد، وعدد (2) سلم داخلي، وسلم في مقدمة البناء، مع مصعد بانوراما، يطل على نافورة وشلال مياه. وتبلغ مساحة الطابق الأول (1.600م2)، ويحتوي على مطعم بمساحة (1.256م2) يتضمن جلسات عائلية، وأخرى للأفراد، داخلية وخارجية، ومصلى للرجال والنساء، ودورات مياه، كما يحتوي السوق على ساحة خارجية بمساحة (4.865م2، تشمل (80) موقف للسيارات، و(13) موقف خاص لسيارات نقل الاسماك، و(3) مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحتوي السوق على مسطحين مائيين بمساحة (50) متر مسطح لكل منهما، وعدد من أشجار النخيل التي تحيط بالسوق .



كما قامت الأمانة بإعادة تأهيل سوق الربوة أحد أكبر الأسواق المركزية بالمدينة، حيث جرى إزالة بعض المباني القديمة، وإعادة تأهيل السوق بالكامل، والبدء بإنشاء السوق الجديد بشكله المتميز، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع (91%)، وكانت الفكرة الرئيسية لإعادة التأهيل هي الاستثمار الامثل للسوق بما يواكب المرحلة الحالية، فقد تم ترميم الرخام القديم والاستفادة من المظلات الموجودة وتحويلها الى محلات ذات واجهات جميلة من الزجاج السيكوريت لاستقطاب السكان وتشجيعهم على التسوق.



ويقع المشروع على مساحه (212.000م2)، ويتكون من مبنى إداري من طابقين، وساحة خارجية لمواقف السيارات، ويحتوي السوق على عدد (132) محل بمساحة (30م2) للمحل الواحد، وخزان أرضي، ومظلة لسوق المبادرات بمساحة (4.032م2)، وسور خارجي بطول (400م2)، ومظلة مؤقتة بجوار المسجد بمساحة (3.404م2)، وأرصفة، ومواقف سيارات، ويتخصص السوق في بيع الخضار والفاكهة والتمور الطازجة.



وفي شمال العاصمة قامت الأمانة بالبدء في تطوير سوق الشمال للخضار والفاكهة بحي المروج، حيث يتم حالياً تكسية واجهات محلات السوق بالحجر الطبيعي، وتطوير الارصفة ومسار الحركة المرورية، وانشاء شبكة صرف صحي وسيول، وانظمة انذار للحريق، وإنارة للشوارع، وذلك لتشجيع الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال إنشاء محلات تجارية جديدة مطلة على الشوارع الرئيسية، وإنشاء سوق مغلق للخضار والفاكهة بهدف الرقابة على المنتجات التي يتم بيعها، وقد بلغت نسبة الانجاز بالمشروع (53%)، ويقع مشروع سوق الشمال على مساحة (23.882م2)، ويتكون من (4) مظلات لبيع الخضار، ومبنى للدواجن يحتوى على (25) محل، ومبنى للأسماك يحتوى على (8) محلات، و(4) مباني لبيع اللحوم، يحتوى كل مبنى على (5) محلات، ومسلخ، وسوق مغلق يحتوى على (82) محل، وغرفة مختبر لمراقبة المنتجات،

ومبنى يحتوى على (19) كشك لبيع الاطعمة، وغرفة مراقبة خاصة بإدارة السوق بمساحة (100) متر مربع.



وانطلاقاً من دورها في توفير الخدمات لكافة الفئات فقد انتهت أمانة الرياض من انشاء سوق المباسط النسائية وذلك رغبتاً في تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها الأسواق الشعبية للمواطنين، واعطائه شكلاً متناسب مع موقعه، مواكباً لتطور الحياة، حتى يصبح مثالاً جيداً عن الاسواق الشعبية في العاصمة، وتهدف الأمانة من انشاء هذا السوق إلى توفير مباسط ذات اشكال حضارية بديلة عن المباسط العشوائية، حتى يكون لها دور في استقطاب ساكني المدينة، وتحسين الاداء التجاري والارتقاء به ليكون مؤثراً في الجانب الاقتصادي بشكل عام.

ويقع سوق المباسط النسائية بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام في الجهة الشمالية الغربية من أسواق طيبة التجارية، بطول (62)م، وعرض (60)م، ويشمل (69) مبسطاً بأبعاد (3)م×(3.4)م لكل مبسط، ومسطحات خضراء، ومسجد، ودورات مياه، وأغطية خاصة لأسقف المحلات، ومظلات معدنية يُركب عليها قماش مضاد للحرارة والعوامل الجوية.