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أمانة الرياض تبدأ في إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة

بعد شهر من الآن لأصحاب المنشآت لتنفيذ القرار

بدأت أمانة منطقة الرياض في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية وكافة الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، بحيث تصبح آمنة لسكانها وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكل ضرراً أو إزعاجاً مرورياً وبيئياً وأمنياً داخل الأحياء.

وأوضحت أمانة الرياض أنه في إطار تفعيل قرار الهيئة بإخلاء الأحياء السكنية تم تشكيل فريق عمل مشترك من إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة وشرطة المنطقة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، لاتخاذ كافة إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال.

 وطالبت الأمانة أصحاب هذه الأنشطة بسرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن ذلك مؤكدة أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في المواعد المقرر سوف تقوم الجهات المعنية بتطبيق قرار الإخلاء جبرياً وفق ما تقضي به الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

أمانة الرياض

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أمانة الرياض تبدأ في إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة
سبق

بدأت أمانة منطقة الرياض في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية وكافة الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، بحيث تصبح آمنة لسكانها وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكل ضرراً أو إزعاجاً مرورياً وبيئياً وأمنياً داخل الأحياء.

وأوضحت أمانة الرياض أنه في إطار تفعيل قرار الهيئة بإخلاء الأحياء السكنية تم تشكيل فريق عمل مشترك من إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة وشرطة المنطقة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، لاتخاذ كافة إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال.

 وطالبت الأمانة أصحاب هذه الأنشطة بسرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن ذلك مؤكدة أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في المواعد المقرر سوف تقوم الجهات المعنية بتطبيق قرار الإخلاء جبرياً وفق ما تقضي به الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:00 PM
بعد شهر من الآن لأصحاب المنشآت لتنفيذ القرار

أمانة الرياض تبدأ في إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت أمانة منطقة الرياض في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية وكافة الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، بحيث تصبح آمنة لسكانها وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكل ضرراً أو إزعاجاً مرورياً وبيئياً وأمنياً داخل الأحياء.

وأوضحت أمانة الرياض أنه في إطار تفعيل قرار الهيئة بإخلاء الأحياء السكنية تم تشكيل فريق عمل مشترك من إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة وشرطة المنطقة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، لاتخاذ كافة إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال.

 وطالبت الأمانة أصحاب هذه الأنشطة بسرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن ذلك مؤكدة أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في المواعد المقرر سوف تقوم الجهات المعنية بتطبيق قرار الإخلاء جبرياً وفق ما تقضي به الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

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