"أمانة الرياض" ترفع 40 طن نفايات لمهرجان "الجنادرية 31"

تراكمت خلال 5 أيام فقط من انطلاقه

كشفت أمانة منطقة الرياض، ، أن حجم النفايات المرفوعة من مرافق مهرجان الجنادرية خلال الأيام الخمسة الماضية، بلغ ٤٠ طنًا بعد إتمام التعامل معها خلال هذه الفترة.



وقالت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر ؛ إنها أنهت رفع هذه النفايات التي تراكمت خلال خمسة أيام فقط من انطلاق مهرجان الجنادرية ٣١.



يُذكر أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الواحد والثلاثين قد انطلق يوم الأربعاء الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويًا في الجنادرية.

