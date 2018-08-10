أمانة الشرقية: 18 مليوناً أضراراً بمعدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير المسورة
"الملا" قدم شرحاً لوسائل الإعلام العالمية.. وأعلن انتهاء إجراءات التثمين لأهالي الحي
قدم وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا اليوم شرحاً كاملاً عن مشروع تطوير حي المسورة ؛ مؤكداً أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية .
وأكد الملا في حديثه لوسائل إعلام أجنبية ومحلية حول تطوير مشروع تطوير بلدة العوامية وحي المسورة انتهاء جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالتثمين لأهالي المسورة.
وقدم رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل شرحاً مصوراً عن مراحل تطوير حي المسورة لوسائل الإعلام العالمية.
وكشفت أمانة الشرقية أن حجم الأضرار في معدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير حي المسورة بلغت 18 مليون ريال.
أمانة الشرقية: 18 مليوناً أضراراً بمعدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير المسورة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-08-09
قدم وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا اليوم شرحاً كاملاً عن مشروع تطوير حي المسورة ؛ مؤكداً أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية .
وأكد الملا في حديثه لوسائل إعلام أجنبية ومحلية حول تطوير مشروع تطوير بلدة العوامية وحي المسورة انتهاء جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالتثمين لأهالي المسورة.
وقدم رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل شرحاً مصوراً عن مراحل تطوير حي المسورة لوسائل الإعلام العالمية.
وكشفت أمانة الشرقية أن حجم الأضرار في معدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير حي المسورة بلغت 18 مليون ريال.
09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:45 PM
أمانة الشرقية: 18 مليوناً أضراراً بمعدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير المسورة
"الملا" قدم شرحاً لوسائل الإعلام العالمية.. وأعلن انتهاء إجراءات التثمين لأهالي الحي
قدم وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا اليوم شرحاً كاملاً عن مشروع تطوير حي المسورة ؛ مؤكداً أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية .
وأكد الملا في حديثه لوسائل إعلام أجنبية ومحلية حول تطوير مشروع تطوير بلدة العوامية وحي المسورة انتهاء جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالتثمين لأهالي المسورة.
وقدم رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل شرحاً مصوراً عن مراحل تطوير حي المسورة لوسائل الإعلام العالمية.
وكشفت أمانة الشرقية أن حجم الأضرار في معدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير حي المسورة بلغت 18 مليون ريال.