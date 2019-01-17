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أمانة الطائف: لا صحة لضبط عامل "تبول" في مواد غذائية شمال المحافظة

قالت: وقفنا على المحل ولم يتضح وجود أي أثر وتم إغلاقه لمخالفات

نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والأنظمة الجزائية بحق المحل.

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

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أمانة الطائف: لا صحة لضبط عامل "تبول" في مواد غذائية شمال المحافظة
سبق

نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والأنظمة الجزائية بحق المحل.

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:40 PM
قالت: وقفنا على المحل ولم يتضح وجود أي أثر وتم إغلاقه لمخالفات

أمانة الطائف: لا صحة لضبط عامل "تبول" في مواد غذائية شمال المحافظة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
39
23,421

نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والأنظمة الجزائية بحق المحل.

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

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