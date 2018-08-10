أمانة العاصمة المقدسة تستعرض سبل جودة الغذاء في الحج

عبر ملتقى نظمته ودشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر اليوم بالعاصمة المقدسة ملتقى جودة وسلامة الغذاء في الحج ، الذي نظمته أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الجودة و التميز المؤسسي .

وفي بداية الملتقى ألقى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار كلمة شكر فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمه لهذا الملتقى ، وقال : إن هذه الرعاية ستدفع بالجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل التطوير والتحسين ورفع كفاءة جودة وسلامة الغذاء في الحج وتحقيق الإستفادة المطلوبة للجهات المشاركة في الملتقى من خلال إستعراض الأوراق العلمية للمحاضرين .

ونوه بما تحظى به هذه المدينة المقدسة من اهتمام بالغ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظ الله - حرصا على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتهيئة كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم ، وبتوجيهات ومتابعة الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، حيث تبذل جميع القطاعات العاملة في الحج أقصى الجهود لتطوير الخدمات بالشكل والمضمون الذي يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وأكد أمين العاصمة المقدسة بأن صناعة الغذاء من أهم الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام ، لارتباطها بجانب مهم ، حيث تلعب التغذية السليمة دورا مهماً في المحافظة على الصحة العامة خلال موسم الحج.

وقال :تقوم الأمانة والجهات المعنية باستنفار أقصى الجهود وفق خطط احترافية مدروسة لإنجاز المهام المكلفة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية ، مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيشكل تطورا كبيرا في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنة وعالية الجودة والمتنوعة ، المقدمة للضيوف الرحمن في موسم الحج ، حيث يتطلب الاداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدرا عاليا من الخصوصية ويستلزم مستوى رفيع من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه ، فالجودة في مجال الغذاء تعني الاهتمام بالسمات والخصائص للمنتج والخدمة ، ولتلبية احتياجات ومتطلبات الحجاج المتعلقة بالغذاء .

بعد ذلك ألقى رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري كلمته خلال الملتقى والتي تحدث فيها عن جهود المجلس السعودي للجودة في سلامة الغذاء وطرق تطبيق الاشتراطات والانظمة المتعلقة بجودة صناعة الغذاء ، ثم شاهد الجميع فيلماً مرئياً بعنوان ( بغذائكم نهتم ) .

عقب ذلك قام نائب امير منطقة مكة المكرمة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، بتكريم عدد من المميزين والجهات المشاركة ، والشركات والأفراد ، وأشاد بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم .

ثم بدأ طرح واستعراض المحاضرات والأوراق العلمية المشاركة في الملتقى ، والتي شملت محاضرة أسس ومبادئ إدارة سلامة الغذاء قدمها الدكتور هاني فتياني من المجلس السعودي للجودة ، ومحاضرة دور الإدارة العامة لصحة البيئة في تحقيق سلامة الغذاء قدمها الدكتور بشير أبو نجم من امانة العاصمة المقدسة ، ومحاضرة تغذية ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة – تحديات الجودة والحلول المستدامة قدمها الدكتور إبراهيم الصيني شركة ضيافة البلد الأمين ، ومحاضرة دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق سلامة الغذاء قدمها المهندس محمد المطيري من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومحاضرة دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الغذاء قدمها أحمد الشريف من قطاع شركات الإعاشة .

وقد ركزت في مجملها على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن ، والدور الذي تلعبه الاجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج ، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك ، خاصة في ظل تواجد عدد من شركات الاعاشة والتموين ، ويعتبر هذا الملتقى أحد المكونات الفاعلة ضمن منظومة متكاملة تحرص أمانة العاصمة المقدسة على تفعيلها لتحقيق جودة وسلامة الغذاء في الحج ، وهو خطوة مهمة للتعامل مع التحديات في هذا المجال .

وفي الختام أكد المهندس إبراهيم بن حامد صائغ مدير إدارة الجودة و التميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة أن الملتقى الذي شاركت فيه عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الخاصة ، قد ساهم ولله الحمد في ترابط الجهود من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات في جودة وسلامة الغذاء وتجنب مخاطر تداول الأغذية بطريقة عشوائية والعمل على الإرتقاء وتقديم الحلول الواقعية والمبادرات التطويرية لضمان تحقيق جودة وسلامة الغذاء في الحج ، وبهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن .