أمانة المدينة تضبط مزرعة حوّلتها مؤسسةٌ إلى 12 ورشة

ضبْط عدد من العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات الأمنية

أفاد وكيل أمين المدينة المنورة للبلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزه سبيه، أن الفِرَق الرقابية لبلدية أحد التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، قد ضبطت -بالتعاون مع الجهات الأمنية- مزرعة في منطقة الخليل تحتوي على 12 ورشة متنوعة ما بين نجارة وحدادة وألمنيوم ومعمليْن للبلوك.

وقال رئيس بلدية أحد عبدالله بن طالع القحطاني: "الفِرَق الرقابية وأثناء جولاتها المعتادة قامت بضبط إحدى المزارع التي حوّلتها العمالة الوافدة إلى مجموعة ورش متنوعة ما بين نجارة وحدادة وألمنيوم ومعمليْن للبلوك، بالإضافة لوجود حظائر أغنام وطيور متنوعة؛ مما يُعتبر مخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات البلدية الخاصة بذلك".

وأضاف: "تم على الفور ضبط عدد من العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات الأمنية، والتحفظ على شاحنة تابعة لمؤسسة بناء تقوم بتنزيل الحديد داخل المزرعة".

وأردف: "تم إشعار المحلات المخالفة التي جعلت من تلك المزرعة معملاً وورشاً لتنفيذ أعمالها".

وقدّم "القحطاني" شكره وتقديره للجهات الأمنية المساندة في عملية الضبط، على التعاون مع الأمانة.