أمانة تبوك توجّه بتوسعة طريق حطين للمصلحة العامة .. ومصادر: لا يتبعها!

تطوير بعد سنوات يشمل سفلتة وأرصفة .. "الغبان": الإنارة تبدأ من ميدان الطائرة

وجّه أمين منطقة تبوك، محمد بن حسني هاشم؛ بالبدء بتطوير كامل طريق حطين تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو الطريق الذي ظل لسنوات يعاني سالكوه من التشققات الإسفلتية رغم أنه طريق حيوي ويربط طريق المدينة المنوّرة بميدان الطائرة، فيما أشارت مصادر لـ "سبق"، إلى أن الطريق لا يتبع لأمانة المنطقة إلا أنها بادرت بتوسعته وتطويره.

وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان؛ لـ "سبق"، أنه ستتم توسعة الطريق وتطويره "سفلتة، أرصفة، إنارة" من ميدان الطائرة وصولاً إلى نقطة التقاء الطريق بطريق المدينة، مؤكداً أن العمل جارٍ على إعداد الرفوعات المساحية والتصاميم، وسيتم بعد ذلك البدء بتنفيذ أعمال التطوير كافة.