أمانة حائل: رواتب موظفي بلدية الشنان أودعت بالكامل

بعد رفع المسيرات وإصدار أمر الصرف

أكد مدير إدارة الإعلام بأمانة حائل سعد الثويني إيداع الرواتب في حسابات موظفي بلدية الشنان بالكامل، مشيراً إلى أن البلدية أكدت رفع مسيرات الرواتب بتاريخ 29 / 2 / 1438هـ، وقيد عليه أمر صرف من قبل أمانة المنطقة بتاريخ 5 / 3 / 1438هـ.

ورداً على خبر "استياء بين بحائل بسبب تأخر الرواتب لمدة اسبوعين" الذي نشر في 13 ربيع الآخر 1438 هـ، قال "الثويني": "يقتصر دور بلدية الشنان على المتابعة مع أمانة المنطقة في حال كان هناك ملاحظات، وأوامر الدفع تصدر بمعرفة أمانة المنطقة ،وهذا ما تم في 12 / 3 / 1438هـ".

وقال موظفو بلدية الشنان إنه تم ايداع رواتبهم لشهر ربيع الاول 1438هـ يوم الأربعاء الماضي 20 ربيع الثاني الحالي , بعد عودة رئيس البلدية من إجازته، بينما تم صرف راتب الشهر الحالي ربيع الثاني, اليوم .