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أمانة عسير تجهز المفتاحة والمركز الإعلامي لأبها عاصمة السياحة 2017

"أبو خرشة": تم الإنتهاء من كافة أعمال الترميم والتجميل

أنهت أمانة منطقة عسير أعمال الترميم بقرية المفاتحة، وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها، استعداداً لانطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية.

 

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بوكالة الخدمات المهندس عبدالكريم أبو خرشة، أن كافة الأعمال التي تخص الأمانة للقرية من ناحية التجميل والترميم والتزيين في القرية قد تمت، إضافة إلى تركيب شبكات ري محمل عليها محابس ورشاشات ونقاطات بطول ٢٨٠٠م، وكذلك زراعة نجيلة جاهزة ( تيل ) بطول ٢٠٠٠ م٢، وزراعة زهور حولية بعدد ٤٠٠٠ بيتونياً .

 

وتابع: بالإضافة إلى تركيب 30 رقبة فانوس إضاءة وأكثر من 150 كشافا وفانوسا وخلية ضوئية، وكذلك إزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، وتركيب بردورات إسمنتية، وبلاط انترلوك، وديكورات إسمنتية، وعمل مباني بلك لتصريف المياه وغيرها.

 

واختتم "أبو خرشة" حديثه بأن جهود الأمانة ستتواصل من أجل إنجاح هذه الفعاليات والتي ستتوج فيها مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تجهز المفتاحة والمركز الإعلامي لأبها عاصمة السياحة 2017
سبق

أنهت أمانة منطقة عسير أعمال الترميم بقرية المفاتحة، وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها، استعداداً لانطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية.

 

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بوكالة الخدمات المهندس عبدالكريم أبو خرشة، أن كافة الأعمال التي تخص الأمانة للقرية من ناحية التجميل والترميم والتزيين في القرية قد تمت، إضافة إلى تركيب شبكات ري محمل عليها محابس ورشاشات ونقاطات بطول ٢٨٠٠م، وكذلك زراعة نجيلة جاهزة ( تيل ) بطول ٢٠٠٠ م٢، وزراعة زهور حولية بعدد ٤٠٠٠ بيتونياً .

 

وتابع: بالإضافة إلى تركيب 30 رقبة فانوس إضاءة وأكثر من 150 كشافا وفانوسا وخلية ضوئية، وكذلك إزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، وتركيب بردورات إسمنتية، وبلاط انترلوك، وديكورات إسمنتية، وعمل مباني بلك لتصريف المياه وغيرها.

 

واختتم "أبو خرشة" حديثه بأن جهود الأمانة ستتواصل من أجل إنجاح هذه الفعاليات والتي ستتوج فيها مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
04:29 PM
"أبو خرشة": تم الإنتهاء من كافة أعمال الترميم والتجميل

أمانة عسير تجهز المفتاحة والمركز الإعلامي لأبها عاصمة السياحة 2017

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ظافر الشهري - أبها
10
4,482

أنهت أمانة منطقة عسير أعمال الترميم بقرية المفاتحة، وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها، استعداداً لانطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية.

 

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بوكالة الخدمات المهندس عبدالكريم أبو خرشة، أن كافة الأعمال التي تخص الأمانة للقرية من ناحية التجميل والترميم والتزيين في القرية قد تمت، إضافة إلى تركيب شبكات ري محمل عليها محابس ورشاشات ونقاطات بطول ٢٨٠٠م، وكذلك زراعة نجيلة جاهزة ( تيل ) بطول ٢٠٠٠ م٢، وزراعة زهور حولية بعدد ٤٠٠٠ بيتونياً .

 

وتابع: بالإضافة إلى تركيب 30 رقبة فانوس إضاءة وأكثر من 150 كشافا وفانوسا وخلية ضوئية، وكذلك إزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، وتركيب بردورات إسمنتية، وبلاط انترلوك، وديكورات إسمنتية، وعمل مباني بلك لتصريف المياه وغيرها.

 

واختتم "أبو خرشة" حديثه بأن جهود الأمانة ستتواصل من أجل إنجاح هذه الفعاليات والتي ستتوج فيها مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

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