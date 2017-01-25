"أمانة نجران" تغلق مستودعاً وتضبط 8 شاحنات مخالفة لنقل المياه

جرى التحفظ عليها وأخذ عينات للتحليل للتأكد من صلاحيتها

أغلقت أمانة منطقة نجران، خلال جولة ميدانية لها، مستودعاً لتخزين المياه مخالفاً للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط 8 شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة لنقل المياه.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، أن الفرق الرقابية ضبطت مستودعاً لوكيل إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المياه الصحية مخالفاً للاشتراطات الصحية، ويمارس النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأضاف "آل قريع" أنه تم ضبط 8 شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة الخاصة بالنقل والتخزين أثناء توقفها أمام المستودع تحت أشعة الشمس، محملة بكميات كبيرة من المياه، اتضح للمختصين أنه تم نقلها من منطقة الرياض، وتم حجز كامل الكمية، وأخذ عينات منها لفحصها؛ للتأكد من سلامتها، كما جرى إغلاق المستودع وإلزام صاحبه بتوفير جميع الاشتراطات الصحية في المنشأة، وتوفير وسائل نقل مجهزة ومخصصة لنقل المياه.

من جهته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن الجولات الميدانية التي تنفّذها الأمانة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.