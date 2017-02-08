أمانة نجران تنفذ ورشة عمل استعداداً لإطلاق "الرخص الإلكترونية"

تهدف للتيسير على المستفيدين والارتقاء بالخدمات البلدية

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع، ورشة عمل بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة لمناقشة الخطوات المتعلقة بالرخص الإلكترونية.

وأشار أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، إلى أن الخدمة تمثل امتداداً لمجموعة من الخدمات التي أطلقتها الأمانة للتيسير على المستفيدين والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لهم وترجمة الشراكة البينية مع القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي، عبدالله آل فاضل، أنه جرى خلال الورشة عرض شامل لتفاصيل وخطوات البرنامج، التي يتم من خلاله إصدار الرخص آليا، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات واقتراحات الجهات المستفيدة وذلك استعدادا لإطلاق البرنامج لكافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد "آل فاضل" أن ذلك يأتي بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة، مبيناً أنه تم إنشاء شراكات بين الأمانة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ممثلة بـ "الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي، والإدارة العامة للمياه وشركة الكهرباء، والإدارة العامة للطرق والنقل".