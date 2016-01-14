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"أمانة نجران": نجحنا في إخماد 90% من حريق نفايات شرورة

قالت: العمل جارٍ على إخماد الباقي بالطمر بالرمال والرياح تنقل الأدخنة بعيداً

أكدت أمانة منطقة نجران أنها نجحت في إخماد 90% من الحريق الذي شبّ بمرمى النفايات القديم بمحافظة شرورة، لافتة إلى أن الرياح السائدة بالمنطقة هي شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان.

وأفادت الأمانة في توضيحها لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شرورة، أنه من مبدأ الشفافية توضح أن الحريق حدث في مرمى النفايات القديم، والذي يقع في منطقة رملية، تبعد عن مدينة شرورة بما يقارب 12 كلم.

وأضافت أن البلدية قامت بمباشرة الموقع فوراً، بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال، حيث تم إخماد 90% منه، والعمل جارٍ على إكمال المتبقي، علماً بأن الرياح السائدة شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان، وحرصاً من الأمانة جرى التنويه.

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"أمانة نجران": نجحنا في إخماد 90% من حريق نفايات شرورة
سبق

أكدت أمانة منطقة نجران أنها نجحت في إخماد 90% من الحريق الذي شبّ بمرمى النفايات القديم بمحافظة شرورة، لافتة إلى أن الرياح السائدة بالمنطقة هي شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان.

وأفادت الأمانة في توضيحها لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شرورة، أنه من مبدأ الشفافية توضح أن الحريق حدث في مرمى النفايات القديم، والذي يقع في منطقة رملية، تبعد عن مدينة شرورة بما يقارب 12 كلم.

وأضافت أن البلدية قامت بمباشرة الموقع فوراً، بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال، حيث تم إخماد 90% منه، والعمل جارٍ على إكمال المتبقي، علماً بأن الرياح السائدة شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان، وحرصاً من الأمانة جرى التنويه.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
03:51 PM
قالت: العمل جارٍ على إخماد الباقي بالطمر بالرمال والرياح تنقل الأدخنة بعيداً

"أمانة نجران": نجحنا في إخماد 90% من حريق نفايات شرورة

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
8,576

أكدت أمانة منطقة نجران أنها نجحت في إخماد 90% من الحريق الذي شبّ بمرمى النفايات القديم بمحافظة شرورة، لافتة إلى أن الرياح السائدة بالمنطقة هي شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان.

وأفادت الأمانة في توضيحها لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شرورة، أنه من مبدأ الشفافية توضح أن الحريق حدث في مرمى النفايات القديم، والذي يقع في منطقة رملية، تبعد عن مدينة شرورة بما يقارب 12 كلم.

وأضافت أن البلدية قامت بمباشرة الموقع فوراً، بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال، حيث تم إخماد 90% منه، والعمل جارٍ على إكمال المتبقي، علماً بأن الرياح السائدة شمالية شرقية، وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية، وهي خالية من السكان، وحرصاً من الأمانة جرى التنويه.

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