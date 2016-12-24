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أمريكا تحذّر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن

خوفاً من وقوع هجمات إرهابية في البلدين

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رعاياها من السفر إلى كل من مصر والأردن؛ مخافة وقوع هجمات إرهابية.

وفيما يتعلق بمصر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها "من تهديدات الجماعات الإرهابية، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذه الدولة".

وقالت، وفق ما أوردته "سي إن إن": "لأسباب أمنية، فإن البعثة الأمريكية في مصر تحظر على الدبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأمريكيين تجب السفر إلى تلك المناطق".

أما بخصوص الأردن، فقد حذرت الخارجية الأمريكية في بيانها "المواطنين الأمريكيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى وعبر الأردن".

وذكرت أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم "داعش" نجح بتنفيذ هجمات في الأردن، ومستمر بالتخطيط لهجمات بالبلاد.

وأضاف البيان: "دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركتها الحدود مع كل من سوريا والعراق يرفع من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تحذّر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن
سبق

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رعاياها من السفر إلى كل من مصر والأردن؛ مخافة وقوع هجمات إرهابية.

وفيما يتعلق بمصر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها "من تهديدات الجماعات الإرهابية، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذه الدولة".

وقالت، وفق ما أوردته "سي إن إن": "لأسباب أمنية، فإن البعثة الأمريكية في مصر تحظر على الدبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأمريكيين تجب السفر إلى تلك المناطق".

أما بخصوص الأردن، فقد حذرت الخارجية الأمريكية في بيانها "المواطنين الأمريكيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى وعبر الأردن".

وذكرت أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم "داعش" نجح بتنفيذ هجمات في الأردن، ومستمر بالتخطيط لهجمات بالبلاد.

وأضاف البيان: "دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركتها الحدود مع كل من سوريا والعراق يرفع من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:13 PM
خوفاً من وقوع هجمات إرهابية في البلدين

أمريكا تحذّر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رعاياها من السفر إلى كل من مصر والأردن؛ مخافة وقوع هجمات إرهابية.

وفيما يتعلق بمصر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها "من تهديدات الجماعات الإرهابية، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذه الدولة".

وقالت، وفق ما أوردته "سي إن إن": "لأسباب أمنية، فإن البعثة الأمريكية في مصر تحظر على الدبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأمريكيين تجب السفر إلى تلك المناطق".

أما بخصوص الأردن، فقد حذرت الخارجية الأمريكية في بيانها "المواطنين الأمريكيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى وعبر الأردن".

وذكرت أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم "داعش" نجح بتنفيذ هجمات في الأردن، ومستمر بالتخطيط لهجمات بالبلاد.

وأضاف البيان: "دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركتها الحدود مع كل من سوريا والعراق يرفع من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية".

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