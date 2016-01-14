أمريكا تعجز عن سحب فيديو انتحار فتاة من الإنترنت

أقرت شرطة سيدرتاون في ولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة بعجزها عن وقف انتشار تسجيل مصور عبر الإنترنت يُظهر انتحار فتاة في سن الثانية عشرة، على رغم الدعوات لسحبه.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، كانت كايتلين نيكول ديفيس نشرت عبر خدمة "فيسبوك لايف" تسجيلاً مصوراً بواسطة هاتف محمول في 30 ديسمبر الماضي يُظهرها في حديقة تعلق حبلاً على شجرة قبل توجيه تحية الوداع لأصدقائها وعائلتها.

وقالت في التسجيل: "أشعر بالأسف لأني لست جميلة بما يكفي. آسفة على كل شيء، لكنني لم أعد قادرة على التحمل"، قبل أن تنتحر.