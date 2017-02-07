أمريكا: لن نضع السعودية ضمن لائحة الدول المحظورة

قالت: إن المملكة تملك قوات أمنية واستخبارات قوية

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي اليوم، أنه لن يتم وضع السعودية ضمن "لائحة الحظر" التي تمنع دخول رعايا عدة دول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي "جون كيلي" أمام الكونجرس: إن السعودية من الدول القوية أمنياً، ولديها قوات أمن، واستخباراتها قوية، بحيث نعرف من يأتي إلينا وماذا ينوي أن يفعل.

وأضاف "كيلي": "لا يمكن وضع السعودية ضمن القائمة المحظورة؛ لأن ذلك سيؤخذ على أنه حظر ديني، وخاصة أنه لا يوجد أي خطر وهم يملكون أمنًا قويًّا".

وأشار "كيلي" إلى أن القائمة ليست حظرًا على المسلمين؛ بل لأن هناك دولًا ترعى الإرهاب وأخرى غير متعاونة أو لا تملك الولايات المتحدة فيها سفارات؛ ما يصعب على السلطات الأمنية معرفة الأشخاص القادمين إلى أمريكا وماذا ينوون فعله.

وأكد أنه لا يوجد أي تخطيط لإضافة دول أخرى مثل: أفغانستان، وباكستان، ولبنان، وفنزويلا، إلى قائمة حظر السفر المؤقت، مشيراً إلى أن البيت الأبيض سينتصر في النزاع القضائي حول دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره "ترامب" بحق الدول التي تم وضعها في قائمة المحظورين.